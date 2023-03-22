22 марта – Всемирный день воды. Как нам сохранить её на планете?

Водные ресурсы на планете могут стать невозобновляемыми.

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день воды, призванный решить проблему нехватки пресной воды в мире. В 2023 году этот день посвящен ускорению изменений для решения кризиса в области водоснабжения и санитарии. О том, почему водные ресурсы на Земле могут стать невозобновляемыми и как внести свой вклад в их сохранение, Russian Traveler рассказала директор по маркетингу компании BWT — производителя систем водоподготовки и технологий очистки воды — Анастасия Шаргородская.

Ресурс №1

Вода — основа и источник жизни. Здоровье людей напрямую зависит от ее количества и качества, поэтому доступ к источникам пресной воды — вопрос выживания. По словам Анастасии Шаргородской, возобновляемость пресной воды с каждым годом подвергается риску, так как рост численности населения, развитие промышленности, урбанизация и экологические катастрофы пагубно влияют на объем запасов пресной воды.

По данным ООН, в мире насчитывается более двух миллиардов человек, которые не имеют доступа к безопасной питьевой воде.

Инициатива Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась 3-14 июня 1992 года в Бразилии. Организация предлагает инициативы, направленные на решение проблемы сохранения ресурсов пресной воды, а также на ускоренном внедрении и улучшении инфраструктуры функционирования систем безопасного водоснабжения.

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Человеку необходимо 2-2,5 литров жидкости в день для полноценного функционирования организма, однако качество воды играет не последнюю роль. Например, водопроводная вода обычно наполнена микроорганизмами, солями, хлором и примесью металла, поэтому требует фильтрации.

Один из самых простых способов очистки — фильтры-кувшины, которые оснащены картриджами, отсеивающим вредоносные компоненты. Однако вместе с опасными веществами они удаляют и полезные минеральные соли, необходимые для обмена веществ в организме. Поэтому при выборе фильтра для воды обращайте внимание на наличие минерализатора.

Полезная вода

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Наиболее важные минералы для организма, которые содержатся в воде — это магний, кремний, цинк и селен.

Магний — один из самых важных для здоровья минералов. Он помогает вывести токсины, укрепляет зубную эмаль и корни зубов, способствует нормализации артериального давления и сердечного ритма, а также помогает поддерживать физическую и умственную активность.

Наличие кремния в воде говорит о том, что такая вода будет отличным помощником для поддержания естественной красоты и свежести кожи. Более того, вода с кремнием способствует повышению иммунитета и ускорению процесса заживления тканей, стимулирует образование коллагена, нормализует обмен веществ и снижает уровень холестерина. Еще одно преимущество кремния — он помогает организму выводить алюминий. Алюминий же может спровоцировать болезнь Альцгеймера, так как влияет на нервную систему.

Цинк — микроэлемент, необходимый и взрослым, и детям. Он предупреждает многие заболевания и укрепляет иммунитет, помогая бороться с вирусами. С помощью цинка в организме регулируются многие воспалительные процессы, в том числе акне.

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Еще один полезный для организма элемент — селен. Это мощный антиоксидант, который содействует усвоению йода. Йод же, в свою очередь, отвечает за нормальную работу щитовидной железы. Этот элемент играет важную роль в укреплении защитных функций организма. Оптимальный баланс селена обеспечивает хороший иммунитет, жизненный тонус организма и защиту от стресса, что немаловажно в современном мире.

Щелочная вода отвечает за ускорение метаболизма, запуская обменные процессы в организме. Щелочь способствует расщеплению сахаров, что оказывает положительное воздействие на организм при наличии диабета. Также она повышает уровень кислорода в крови и помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс организма.

Как внести свой вклад в сохранение водных ресурсов?

В повседневной жизни каждый из нас может совершать простые, но важные действия, которые помогают в решении проблемы сохранения водных ресурсов.

Душ вместо ванны

Постарайтесь принимать душ не более 5 минут, так как 44% бытовых сточных вод не подвергаются безопасной очистке, поэтому короткий душ экономит не только время, но и водный ресурс.

Для мытья посуды лучше используйте посудомоечную машину

Ручная мойка посуды не только портит кожу рук, но и затрачивает огромное количество воды. Посудомоечная машина в свою очередь экономит до 2-3 литров воды. Запускайте посудомоечную и стиральную машины только при полной загрузке.

Не выбрасывайте съедобную пищу

Около 1/3 всего продовольствия, производимого в мире, либо теряется, либо портится. Сокращение продовольственных отходов приведет к снижению спроса на сельское хозяйство — один из самых больших потребителей водных ресурсов.

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Отключайте электроприборы

90% производства электроэнергии связано с интенсивным использованием водных ресурсов. Отключая электроприборы, когда они не используются, вы способствуете снижению выработки энергии.

Откажитесь от пластика

Каждый из нас в силах внести свой вклад в сокращение углеродного следа, уменьшив использование пластика. Например, отказаться от покупки привозной воды, а также в одноразовых пластиковых бутылках. Разложение одноразового пластика и транспортировка бутилированной воды и далее разложение использованного одноразового пластика приводит к выбросам CO2. Вместо бутилированной воды фильтруйте водопроводную воду.

Разумно относитесь к покупкам

Например, на производство одной пары джинсов уходит 10 тысяч литров воды, что соответствует десятилетней норме потребления воды человеком. Поэтому осознанное потребление не только экономит бюджет, но и помогает экологии.

Каждый может внести свой вклад в сохранение водных ресурсов, даже не прикладывая к этому значительных усилий. Международный день воды — отличный повод освежить свои знания в этой области, узнать полезные советы и начать применять их в своей жизни.