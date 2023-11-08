8 ноября – День Сибири. Вот экомаршруты по сибирским заповедникам и не только

День Сибири – праздник, учреждённый в 1881 году Александром III и ежегодно отмечавшийся до 1919 года. Вновь отмечать праздник стали в 2011 году в Тюмени, затем присоединились и другие города. Вместе с Минприроды России рассказываем вам, какие экомаршруты познакомят вас с историей и природой региона.

Заповедник «Центральносибирский», Красноярский край

Один из крупнейших лесных резерватов мира. Все экскурсионные маршруты начинаются в посёлке Бор, до которого можно долететь на самолёте или добраться по реке на теплоходе и скоростном судне.

Особой популярностью пользуется экскурсионно-познавательный маршрут «В глубь веков по Подкаменной Тунгуске» с посещением памятника природы краевого значения Суломайские столбы. Маршрут «Вниз по Енисею в прошлое и настоящее» предполагает посещение старинной часовни с алтарём конца 19 века в бывшей деревне Комса, музея таёжного природопользования в посёлке Бахта. Маршрут «Пролёт на Енисее» создан специально для бёрдвотчеров – туристы смогут понаблюдать за птицами и посетить биостанцию Мирное.

Суломайские столбы Фото: Екатерина Васягина / фотохостинг rtraveler.ru

Сайлюгемский национальный парк, Горный Алтай

В Горном Алтае с развитием туристической инфраструктуры всё больше туристов приезжает даже в труднодоступные места. Так, в Сайлюгемском национальном парке, где обитают даже неуловимые снежные барсы, количество гостей за последние семь лет выросло в семь с лишним раз. Сегодня ООПТ предлагает вниманию туристов 15 маршрутов и 11 экскурсий по территории нацпарка и Кош-Агачскому району Республики Алтай.

Самая популярная экскурсия – «В долину реки Саржематы», во время которой за один день можно увидеть петроглифический комплекс Жалгыс-Тобе, побывать в визит-центре урочища Чаган-Бургазы и музее архара, пройти по экотропе «В долине реки Саржематы», увидеть алтайских горных баранов, козерогов, манулов, балобанов, беркутов, степных орлов и черных грифов. Самая сложная экскурсия – автомобильно-конный маршрут «Тропою алтайских козерогов». Это семидневный конный маршрут по узким тропам Северо-Чуйского хребта в высокогорьях кластера «Аргут». Участники поднимаются на высоту до 3000 метров над уровнем моря, следуют по тропам мимо отвесных скал, пересекают тайгу.

Горный баран аргали в Сайлюгемском нацпарке Фото: Олег Кугаев / фотохостинг rtraveler.ru

Тигирекский заповедник и Чинетинский заказник, Алтайский край

В Алтайском крае у туристов набирает популярность экскурсия «Правобережная Инская тропа» – совместный проект Тигирекского заповедника и Чинетинского заказника. Маршрут проходит вдоль реки Иня по живописному склону с отвесными скалами, с которого открываются виды на зелёные холмы и далёкие заснеженные горы Тигирекского хребта.

В 2022 и 2023 годах силами волонтёров была организована очистка участка тропы от Чинеты до Тигирека.

Тигирекский заповедник Фото: Денис Соломахин / фотохостинг rtraveler.ru

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Заповедник «Убсунурская котловина», Республика Тыва

Один из самых интересных маршрутов – «Жемчужина песков» – проходит по всей российской части Убсунурской котловины, начиная с песков до ледников горы Монгун-Тайга. Туристы знакомятся с самыми северными в мире песчаными пустынями, памятником природы Республики Тыва озером Торе-Холь – единственным пресноводным озером во всей Убсунурской котловине, останцовой горой Ямаалыг, множеством курганов разных эпох и времён.

Водный маршрут «Кантегирский серпантин» подойдёт любителям экстремального, спортивного водного туризма и предлагает прохождение сложных водных участков по реке Кантегир. Комбинированный водно-пеший маршрут «Хемчик» начинается в городе Кызыле. На всём протяжении водной части маршрута по реке Хемчик можно увидеть козерогов, маралов, кабаргу, кабанов, косуль. А те, кому улыбнётся удача, смогут увидеть редких краснокнижных кошек – снежных барсов.

«На территории заповедника действует строгий пропускной режим. Некоторые участки являются приграничными, для их посещения необходимы пропуска от заповедника «Убсунурская котловина» и погрануправления ФСБ по Республике Тыва. Также при планировании посещения ООПТ обязательно необходимо учитывать климатические особенности и погодные факторы», – отмечает директор заповедника «Убсунурская котловина» Диинмей Балбан-Оол.

Убсунурская котловина Фото: Иван Ходков / фотохостинг rtraveler.ru

Алтайский заповедник, Горный Алтай

Территория с горами, хвойными лесами, альпийскими лугами и горными тундрами, бурными реками и озёрами протянулась на 230 километров и предлагает множество маршрутов на любой вкус. Так, маршрут «Яйлинская терраса» знакомит с разнообразием природных ландшафтов, заповедной усадьбой Яйлю, этно-экологическим визит-центром «Алтайский аил», работой метеостанции.

Маршрут «Белинская терраса» проходит по югу Телецкого озера – самому тёплому месту Западной Сибири. С высоты Белинской террасы и мыса Артал открываются панорамы Телецкого озера и устья реки Чулышман с поросшими тайгой берегами и вершинами гор Алтын-Ту и Туалок. Маршрут «Смотровая площадка — водопад Корбу» отправляет туристов к устью реки Большая Корбу с видом на живописные скалы и одноименный водопад с высотой падения 12,8 метра. Развивается на ООПТ и редкий для заповедных территорий дайвинг-туризм&

Млечный путь из грота на Телецком озере Фото: Юлия Жуликова / фотохостинг rtraveler.ru

Хакасский заповедник, Республика Хакасия

Экологический туризм в заповеднике «Хакасский» концентрирован как на степных, так и горно-таёжных участках, а также на территории заказника «Позарым имени В.М. Зимина».

Наиболее популярным и востребованным среди посетителей является эколого-экскурсионный комплекс «Оглахты». Это уникальный комплекс памятников культурно-исторического наследия Хакасии. Оглахты – самое крупное местонахождение древнего наскального искусства Хакасии – петроглифов. Здесь представлены все эпохи и стили, известные на территории республики, поэтому это место можно смело назвать каменной летописью Хакасии. Всего на участке выявлено восемь местонахождений петроглифов.

Оглахты, Хакасия Фото: Андрей Белавин / фотохостинг rtraveler.ru

А с сибирской тайгой в Хакасии можно встретиться на территории эколого-экскурсионного комплекса в городе Абаза. Здесь стоит прогуляться по экологической тропе «Таёжная грамота» и посетить музей сибирских промыслов. Для знакомства с самыми высокими вершинами Хакасии, самым большим семикаскадным водопадом региона, с местами обитания редких видов животных предлагаются путешествия по территории заказника «Позарым».