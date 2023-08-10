Аисты приняли резинки за червей и накормили ими птенцов. Что случилось дальше?

В Германии пернатые родители перепутали еду с мусором – история имела трагичное продолжение.

В Германии два птенца аистов наелись резинок, перепутав их с червями. Птицы погибли, пишет LVZ.

Одного из аистов привезли в службу помощи диким птицам в конце июля. Птенец выглядел изможденным и отказывался от еды.

«Я сразу заподозрил, что аистенок мог съесть резинки. У нас был похожий случай незадолго до этого, когда животное погибло», – рассказал глава службы помощи диким птицам в Лейпциге (Wildvogelhilfe Leipzig) Карстен Петерляйн.

Он перевез маленького аиста в клинику в Лейпциге, где за ним ухаживали в течение трех дней и давали слабительное. Но из-за большого количества каучука в желудке препарат оказался неэффективен.

«Птица умерла в четверг. После вскрытия мы увидели, что у него в желудке было 600 граммов резинок. Аистенок был настолько тяжелым, что даже не мог летать», – сказал Петерляйн.

Погибший аистенок Фото: Wildvogelhilfe Leipzig

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По словам специалиста, резинками птенцов, скорее всего, накормили родители. Они приняли мусор за червей, не почувствовав разницы. Но если взрослые птицы могут выплюнуть неперевариваемые компоненты пищи, то маленьким это не удается.

«Мусор слипается в желудке, перекрывая путь в кишечник. Спасти птенца уже нельзя», – отметил глава службы помощи диким птицам.

Погибший аист Фото: Wildvogelhilfe Leipzig

Волонтеры выяснили, что аисты, погибшие из-за проглатывания резинок, росли в одном гнезде. Вместе с ними был третий птенец: сейчас его ищут, чтобы оказать помощь. Ветеринары надеются, что он не успел съесть много резинок, и его еще можно спасти.

Волонтеры призвали людей не оставлять мусор на улице. Ведь это не только наносит ущерб экологии, но и приводит к тяжелым болезням, а иногда и гибели животных.