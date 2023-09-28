Баренцево море оказалось одним из главных очагов загрязнения микропластиком на планете

Российские ученые оценили количество микропластика в Баренцевом и Белом морях.

Ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) провели всесторонний анализ загрязнения микропластиком бассейна Северной Двины, Белого и Баренцева морей. По их словам, это позволит лучше оценивать угрозу подобных загрязнений и разрабатывать специализированные системы очистки.

Мировое производство пластмасс, по оценкам специалистов, составляет от 300 до 375 миллионов тонн в год. При изнашивании структур с содержанием пластика формируется так называемый микропластик, который, как правило, попадает в реки и накапливается в Мировом океане.

Микропластик в размере от 100 нанометров до пяти миллиметров считается опасным для окружающей среды, но его воздействие на человека и другие биологические системы пока не исследовано в полной мере. Главными источниками этого загрязнения служат городская пыль, синтетическая одежда, автомобильные шины и рыболовецкие сети.

Специалисты САФУ определили объемы и состав микропластика в донных отложениях и водах Северной Двины, Белого и Баренцева морей. По их словам, уровень микропластика в речных водах ожидаемо соответствует уровню заселенности того или иного речного бассейна.

«Так, Северная Двина загрязнена куда больше сибирских рек, но уступает европейским рекам, например Рейну», – Дмитрий Косяков, директор ЦКП НО «Арктика» САФУ.

Примерно 80 процентов обнаруженных частиц – это полиэтиленовые гранулы преимущественно размером 200-300 микрометров. Ученые отмечают, что из-за структуры течений Мирового океана Баренцево море стало сейчас одним из главных очагов загрязнения микропластиком на планете.

По словам исследователей, донные отложения Северной Двины в среднем могут за год накапливать до 117 миллиграммов микропластика на килограмм. Из-за сильных течений и во время весенних паводков эти запасы высвобождаются и попадают в океан.

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«Нами была проделана довольно кропотливая работа, так как исследовать надо каждую частицу, а в каждой пробе их может быть больше ста и таких проб нужны десятки и даже сотни», – Александр Кожевников, сотрудник ЦКП НО «Арктика» САФУ.

В исследовании применялся комплекс наиболее современных аналитических методов с использованием уникальной инфраструктуры САФУ, – например, метод µFT-IR, позволяющий идентифицировать каждую микрочастицу и ее материал по инфракрасному спектру поглощения.

В дальнейшем научный коллектив планирует расширить область своих исследований на всю Российскую Арктику.