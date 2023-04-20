Большое мусорное пятно в Тихом океане заселили инвазивные животные

Разные прибрежные существа, которые обычно далеки от открытого океана, обнаружились среди плавучей массы пластиковых отходов.

Морской эколог Линси Харам вместе со своими коллегами выпустила статью, где впервые обратила внимание на то, что на островках пластиковых отходов в Большом тихоокеанском мусорном пятне появились непривычные для этой местности животные, которые вообще не должны находиться в океане.

«Проблемы пластикового загрязнения выходят за рамки проглатывания и запутывания. Это позволяет прибрежным видам расширить свою биогеографию за ранее доступные пределы», – Линси Харам.

Раньше подобные примеры уже встречались учёным. Они находили прибрежных беспозвоночных, путешествующих по северной части Тихого океана на пластиковых обломках, выброшенных в море во время землетрясения и цунами в Японии в 2011 году. Сотни видов беспозвоночных на протяжении шести лет дрейфовали на обломках, которые только в 2017 году вымыло на берега Северной Америки и Гавайев.

Но до сих пор никто не знал, как виды, привыкшие жить рядом с океаном, а не в нем, умудрялись выжить в открытом море на протяжении долго времени. Оставалось немало вопросов. Как они попадают в кучу мусора? Какие виды находят убежище среди отходов? Какие новые сообщества смогли сформироваться в открытом море далеко за привычными ареалами?

Линси Харам анализирует губки, гидроидов и мшанок на пластиковом мусоре Фото: Luz Quiñones

Чтобы ответить на эти вопросы, Харам взяла образцы отходов из Большого тихоокеанского мусорного пятна – огромной сбитой в кучу массы пластика (основу составляют буи, ведра, бутылки, веревки и рыболовные сети). Пятно расположилось и растет в северной части Тихого океана, за тысячи километров от любой береговой линии.

Именно там были обнаружены различные ракообразные, морские анемоны и мшанки, которым там делать, казалось бы, нечего. Они обитали примерно на 70% из 105 пластиковых предметов, которые исследовали Харам и ее коллеги. Количество и таксономическое разнообразие прибрежных видов на этих объектах также намного превышает разнообразие пелагических видов, которые обычно существуют в открытом океане.

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«Похоже, что прибрежные виды в настоящее время сохраняются в открытом океане как существенный компонент неопелагического сообщества, поддерживаемого огромным и расширяющимся пятном пластикового мусора», – пишут исследователи.

Судя по всему, эти новые обитатели мусорного острова среди океана умудряются прожить достаточно, чтобы успевать размножаться. Вероятно, они даже конкурируют с обычными пелагическими видами за территорию и ресурсы.

Как прибрежные беспозвоночные выживают в среде, столь отличной от их собственной, до сих пор вызывает недоумение. Каким-то образом они находят себе пищу в той части океана, которую ученые называют «пищевой пустыней».

Пластик уже тревожит экологов тем, что трансформирует морские экосистемы. Если теперь прибрежные беспозвоночные отправятся в море на «плотах» из плавучих отходов, они могут начать «фундаментально изменять» океанические сообщества, предупреждают Харам и ее коллеги.

Образцы мусора, взятые из Большого тихоокеанского мусорного пятна в период с 2018 по 2019 год Фото: Linsey Haram

Харам и ее коллеги рассчитывают обнаружить больше прибрежных видов, совершивших свое первое путешествие в открытое море, в будущих исследованиях и надеются понять, существуют ли какие-либо различия между циркуляциями океанских течений в Северном и Южном полушариях.

«Наши результаты показывают, что океанская среда и пластиковая среда обитания явно гостеприимны для прибрежных видов», – заключают исследователи.