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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

🎄 С Новым Годом, друзья! 🐰

Что экологичнее: живая или искусственная ёлка?

Фото: PublicDomainPictures
Фото: ProjectManhattan/Wikipedia

Эксперты уверяют, что лучше купить настоящее дерево, чтобы привнести в дом новогодней атмосферы. После зимних праздников елки можно будет сдать в пункты приема для утилизации.

Распространенное мнение о том, что для защиты природы лучше использовать искусственные новогодние елки, является ошибочным. Экологи уверяют, что «живая» ель гораздо экологичнее пластмассовой.

Искусственные деревья изготавливаются, в основном, из поливинилхлорида, а его производство планете обходится очень дорого. Прежде всего, для него необходимы невосполнимые природные ресурсы: уголь или нефть. Кроме того, в процессе производства происходит выброс газов, вызывающих парниковый эффект.

Фото: Евгения Левина / фотохостинг rtraveler.ru

Эксперты подсчитали, что пластмассовая елка экологичнее натуральной только в том случае, если используется в течение 20 лет. Этого почти не происходит: чаще всего люди покупают недорогие пластиковые деревья, которые через несколько лет уже не производят праздничного впечатления. Отправляясь на свалку, они будут долго разлагаться, загрязняя окружающую среду.

Фото: Flickr

На официальные новогодние рынки, напротив, поступают деревья, специально выращенные для этих целей, то есть ущерба лесному массиву планеты не наносится. В Москве елочные базары открываются в конце декабря: по всему городу работают десятки точек.

В продажу поступают не только ели, но и сосны, пихты, лапник и саженцы.

Кстати, еловый лапник – отличный вариант, если вы не хотите устанавливать и украшать целую ель или если для нее у вас в квартире нет места. Хвойные ветки, украшенные несколькими игрушками или маленькой гирляндой, будут смотреться уютно и празднично. 

После праздников дерево может принести пользу природе: в Москве, а также во многих других крупных городах, открываются пункты сбора новогодних елей. Оттуда деревья отправятся на заводы по утилизации, где превратятся в щепу, став основой для растительного грунта. Сдать их можно бесплатно; однако стоит заранее освободить от мишуры и других украшений.

Кроме того, зоопарки нередко объявляют акции по сбору еловых веток: хвою любят слоны, копытные и приматы.

Анастасия Баринова

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