Что экологичнее: живая или искусственная ёлка?

Эксперты уверяют, что лучше купить настоящее дерево, чтобы привнести в дом новогодней атмосферы. После зимних праздников елки можно будет сдать в пункты приема для утилизации.
Распространенное мнение о том, что для защиты природы лучше использовать искусственные новогодние елки, является ошибочным. Экологи уверяют, что «живая» ель гораздо экологичнее пластмассовой.
Искусственные деревья изготавливаются, в основном, из поливинилхлорида, а его производство планете обходится очень дорого. Прежде всего, для него необходимы невосполнимые природные ресурсы: уголь или нефть. Кроме того, в процессе производства происходит выброс газов, вызывающих парниковый эффект.
Эксперты подсчитали, что пластмассовая елка экологичнее натуральной только в том случае, если используется в течение 20 лет. Этого почти не происходит: чаще всего люди покупают недорогие пластиковые деревья, которые через несколько лет уже не производят праздничного впечатления. Отправляясь на свалку, они будут долго разлагаться, загрязняя окружающую среду.
На официальные новогодние рынки, напротив, поступают деревья, специально выращенные для этих целей, то есть ущерба лесному массиву планеты не наносится. В Москве елочные базары открываются в конце декабря: по всему городу работают десятки точек.
В продажу поступают не только ели, но и сосны, пихты, лапник и саженцы.
Кстати, еловый лапник – отличный вариант, если вы не хотите устанавливать и украшать целую ель или если для нее у вас в квартире нет места. Хвойные ветки, украшенные несколькими игрушками или маленькой гирляндой, будут смотреться уютно и празднично.
После праздников дерево может принести пользу природе: в Москве, а также во многих других крупных городах, открываются пункты сбора новогодних елей. Оттуда деревья отправятся на заводы по утилизации, где превратятся в щепу, став основой для растительного грунта. Сдать их можно бесплатно; однако стоит заранее освободить от мишуры и других украшений.
Больше о «Ёлочном круговороте» – так называется московская акция, направленная на грамотную утилизацию новогодних деревьев, – можно узнать здесь.
Кроме того, зоопарки нередко объявляют акции по сбору еловых веток: хвою любят слоны, копытные и приматы.