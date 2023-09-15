Даже если мы затемним Солнце, это не спасёт лёд Антарктиды

Мы обречены?

В последние годы, отчаявшись решить проблему неумолимо надвигающегося климатического кризиса обычными способами, человечество возлагает свои надежды на геоинжиниринг и его технологические методы борьбы с потеплением. В частности, высказывались гипотезы даже о таких рискованных мерах, как затемнение Солнца, чтобы остановить таяние льдов (в теории это можно сделать путем распыления миллионов тонн диоксида серы в стратосферу).

Однако новые модели предполагают, что таких мер уже сейчас будет недостаточно, чтобы спасти Антарктиду. Осталось только одно решение, на которое мир не готов пойти вот уже 40 лет: прекратить сжигание ископаемого топлива.

Перед лицом разрушительных пожаров, наводнений и других экстремальных погодных явлений, на планете и впрямь возобновился интерес к потенциалу геоинженерии. Стимул попробовать потенциально опасные решения со множеством последствий будет только усиливаться по мере новых катастроф, вызванных изменением климата, говорят ученые.

«Окно возможностей остановить повышение глобальной температуры на отметке в два градуса быстро закрывается, поэтому вполне возможно, что в будущем будут серьезно рассматриваться технологические меры по воздействию на климат», – Йоханнес Саттер, гляциолог из Университета Берна.

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Саттер и его коллеги решили выяснить, какое влияние окажет затемнение Солнца на один из быстро приближающихся переломных моментов климата, который больше всего беспокоит исследователей.

«Наблюдения за ледяными потоками в Западной Антарктиде показывают, что мы очень близки к так называемому переломному моменту или уже прошли его. В ходе нашего исследования мы хотели выяснить, может ли произойти обрушение ледникового покрова и можно ли предотвратить его с помощью управления солнечной радиацией», – объясняет Саттер.

В этом регионе уже не хватает льда, несмотря на то, что сейчас там середина зимы. Из-за этого в последние годы там массово погибают птенцы императорских пингвинов, не успев сменить детский пух на взрослые непромокаемые перья.

Таяние Антарктиды представляет собой сокращение количества морского льда, который запруживает ледники Западной Антарктики на суше. Таяние Западной Антарктиды приведет к ужасающему повышению уровня моря на несколько метров, а вся дополнительная пресная вода в море может также способствовать коллапсу океанских течений, которые уже замедляются.

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Саттер и его коллеги смоделировали условия ледникового покрова при высоких, умеренных и низких уровнях выбросов и четырех различных сценариях выбросов стратосферных аэрозолей.

Хотя моделирование показало, что затемнение Солнца путем распыления миллионов тонн диоксида серы в стратосферу к 2050 году может отсрочить коллапс льда, это сработает только в сочетании с декарбонизацией – при умеренном или низком уровне выбросов парниковых газов.

«Пока концентрация парниковых газов в атмосфере остается высокой, управление солнечным излучением, скорее всего, придется держать под контролем веками, а возможно, даже тысячелетиями. Наше моделирование показывает, что наиболее эффективным способом предотвратить долгосрочное разрушение Западно-Антарктического ледникового щита является быстрая декарбонизация», – пишут исследователи.