Эверест стал помойкой: там хранится 50 тонн неубранного мусора

Главная вершина мира превращается в самую высокую в мире свалку.

Восхождение на Эверест, высота которого составляет 8 848 метров, считается одним из величайших испытаний на Земле, но количество альпинистов, желающих покорить гору, неуклонно растет. Это создает большую проблему для тех, кому приходится убирать за ними, поскольку Эверест рискует стать самой высокой свалкой в мире.

По оценкам экспертов, на горе может находится прямо сейчас до 50 тонн мусора, а в базовом лагере Эвереста каждый сезон выбрасывается 75 тонн мусора. Проблема отходов сейчас настолько остра, что альпинистам, согласно новому закону, придется уносить свои фекалии обратно с горы.

Гора Эверест находится на территории национального парка Сагамартха в регионе Кхумбу в Непале. Хотя в самом парке постоянно проживает всего 7 000 человек, ежегодно его посещают около 60 000 иностранных туристов вместе с тысячами других непальских гидов. Но хотя эти туристы приносят миллионы долларов правительству Непала и местной экономике, они также приносят огромное количество мусора.

По оценкам экспертов, каждый год в парк попадает от 900 до 1000 тонн твердых отходов, подавляющее большинство из которых никогда не покидает территорию.

Карта мусорных отходов на Эвересте Фото: Daily Mail

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Подсчитано, что за последние 60 лет на Эвересте могло остаться 50 тонн твердых отходов. Кроме того, в 2022 году армия Непала сообщила, что вывезла с Эвереста и окружающих гор около 34 тонн мусора по сравнению с 27,6 тонны в 2021 году.

Фредерик Кауфманн, генеральный директор и основатель проекта NeverRest, рассказал MailOnline, что самая загрязненная часть горы – четвертый лагерь, последняя остановка альпинистов перед восхождением. Он отметил, что собрать какие-либо отходы с этого объекта «практически невозможно».

«Лагерь 4 расположен на высоте около 7900 метров, в так называемой зоне смерти, где альпинисты проводят всего несколько часов, прежде чем отправиться на вершину. Спускаясь, альпинисты делают это очень быстро, оставляя свои аксессуары из-за риска, который это представляет для их жизни.

Недавно Тензи Шерпа, гид-шерпа, который поднимался на гору, поделился видео из четвертого лагеря, сказав, что это «самый грязный лагерь, который он когда-либо видел.

В своем посте Тензи Шерпа написал: «Мы видим множество палаток, пустых кислородных баллонов, стальных мисок, ложек, гигиенических прокладок».

Еще одна серьезная проблема – это человеческие отходы, которые альпинистам неизбежно приходилось оставлять на горе. И это в дополнение к 240 000 литров мочи, которые, по оценкам Кауфмана, выбрасываются непосредственно на ледник Кхумбу каждый год в течение 60 дней пикового сезона.

С весенним таянием мочи моча попадает в реки, которые питают близлежащие деревни, людей, животных и посевы, создавая риск для здоровья из-за опасных бактерий.