Геофизики предложили необычную причину потепления в полярных регионах

По мнению российских учёных, резкий старт потепления в прошлом веке можно объяснить землетрясениями.

Современное глобальное потепление, согласно широко распространенной точке зрения, имеет антропогенную природу. Но это далеко не уникальный период изменения климата в истории Земли. Причиной катаклизмов в прошлые геологические эпохи являлись сугубо природные явления.

Российские ученые выдвинули новую сейсмогенно-триггерную гипотезу неожиданного включения фазы резкого потепления климата в Арктике в 1979–1980 годах, а также интенсивного разрушения ледников в Антарктике в конце прошлого века.

Результаты изменения глобального климата наиболее заметно проявляются в полярных регионах. Доминирующая версия причин потепления — углеродный след от промышленности. В борьбе с ним мировое сообщество активно вводит квоты и ограничения, а также продвигает безуглеродные технологии. Но в последнее время основная гипотеза об антропогенном факторе потепления все чаще подвергается сомнению, и исследователи начинают искать альтернативные объяснения происходящему.

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Российские геофизики объединили свои компетенции под руководством академика РАН Леопольда Лобковского и выдвинули свою гипотезу потепления в Арктике и Антарктике.

Предлагаемая геодинамическая концепция объясняет резкий старт потепления в 1979–1980 годах триггерным эффектом тектонических волн, вызванных катастрофическими землетрясениями.

С позиций антропогенной точки зрения это повышение температуры трудно объяснить, поскольку в тот период времени не наблюдалось особого роста промышленного производства.

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«Для обоснования сейсмогенно-триггерной гипотезы необходимо было посмотреть, существует ли пространственно-временная корреляция между началом потепления в Арктике и сильнейшими землетрясениями в ближайшей к арктическому шельфу Алеутской зоне субдукции. Оказалось, что такая корреляция существует, но с временным сдвигом примерно в 20 лет», — рассказал Леопольд Лобковский.

Действительно, исторические данные свидетельствуют, что самые мощные землетрясения в Алеутской дуге случились в середине прошлого века в достаточно узком временном интервале: с 1957 по 1965 год. Возникает вопрос: какова природа двадцатилетней задержки изменений климата?

Ответ на него дает теория деформационных тектонических волн, возникающих в упругой литосфере, твердой оболочке Земли, подстилаемой слоем вязкой астеносферы, верхней мантии планеты. Эти волны генерируются сильнейшими землетрясениями и распространяются в горизонтальном направлении со скоростью порядка 100 км в год. При такой скорости деформационная волна пройдет расстояние около 2000 км между Алеутской дугой и Арктическим шельфом именно за 20 лет.

Физический механизм, обеспечивающий потепление климата, связан с разрушением метастабильных газогидратов, находящихся в мерзлых породах арктического шельфа, добавочными напряжениями от деформационных волн.

Метастабильные газогидраты содержат внутри свободный метан, запертый тонкими прослойками льда. Разрушение этих ледяных прослоек приводит к высвобождению метана из мерзлых пород и его выходу в водную толщу мелководного шельфа и атмосферу. Учитывая сильный парниковый эффект метана, значительно превышающий эффект углекислого газа, эмиссия будет приводить к заметному потеплению. Выбросы метана происходят и в области прилегающей суши, чем объясняются многочисленные кратеры в тундре.

Ямальский кратер выброса газа Фото: В. И. Богоявленский

Предложенный сейсмогенно-триггерный механизм позволяет объяснить, почему полярные регионы нагреваются существенно быстрее, чем основная часть нашей планеты, связывая этот факт с большими выбросами парникового метана в атмосферу.

Такая геодинамическая модель предсказывает дальнейшее ускорение разрушения ледников и потепление климата в Антарктиде в ближайшем будущем. Это произойдет из-за беспрецедентного роста частоты сильнейших землетрясений в южной части Тихого океана в конце ХХ и начале XXI веков.

«Предложенная нами геодинамическая гипотеза, основанная на природных факторах потепления климата, конкурирует с доминирующей версией об определяющей роли антропогенного фактора в глобальном потеплении и ведет к совершенно другим выводам и последствиям. Если признать важную роль природного фактора, то логично пересмотреть экономические и политические решения, предусматривающие достаточно быстрое сокращение отраслей промышленности, что может негативно сказаться на развитии экономики ресурсодобывающих стран, к которым относятся Россия, Китай, ряд стран Ближнего Востока и другие. В любом случае, когда возникают сомнения, для установления истины требуется выдвигать альтернативные теории и рассматривать их сильные и слабые стороны, приходя в конечном счете к объективным выводам», — заключил Леопольд Лобковский.

Исследование опубликовано в журнале Geosciences.

Пресс-служба МФТИ