Морской лёд в Антарктике снова на грани рекордного минимума

Падение уровня обледенения Южного океана продолжается. И это пугающая тенденция.

Второй год подряд уровень морского льда в Антарктике оказывается на пороге рекордного минимума, делится The Guardian.

Зимой 2023 года антарктический лёд покрыл площадь на 1,6 миллионов квадратных километров меньше среднего исторического показателя. Примерно такая же площадь получится, если сложить территории Великобритании, Франции, Германии и Испании. Эти данные подтвердили неутешительную тенденцию: оледенение Антарктиды уменьшается. Однако на этой неделе был зафиксирован ещё более рекордный показатель.

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Согласно данным исследователей Антарктики, по состоянию на 7 сентября 2024 уровень покрытия океана льдом уже оказался меньше, чем годом ранее. Есть вероятность, что данные за зиму покажут схожий тренд с прошлым годом – а может быть, ситуация станет ещё хуже. Для экологов это серьёзный сигнал того, что антарктическая система претерпела значительные изменения в связи с глобальным потеплением.