Июль 2023 года официально признан самым жарким месяцем в истории

Средняя температура на планете составляла 16,96 °C. Кажется, что это не так уж много? Подумайте еще раз.

Отмеченный волнами тепла и пожарами по всему миру, предыдущий месяц был на 0,33 °C выше, чем рекорд, установленный в июле 2019 года, когда средняя температура составляла 16,63 °C.

«Последние 120 000 лет на Земле было не так тепло, учитывая данные наблюдений и палеоклиматические данные. Подтверждено, что средняя глобальная температура в июле 2023 года является самой высокой за всю историю наблюдений за любой месяц. Этот месяц был примерно на 1,5 градуса теплее, чем в среднем за период с 1850 по 1900 год», – Саманта Берджесс, заместитель директора Службы ЕС по изменению климата «Коперник».

Служба заявила, что июль этого года был на 0,72 градуса теплее, чем в среднем за месяц в период с 1991 по 2020 годы.

Глобальное потепление продвинулось примерно на 1,2 °C с конца 1800-х годов. Оно усиливается сжиганием ископаемого топлива и делает волны тепла более жаркими, продолжительными и частыми, а также усиливает другие экстремальные погодные явления, такие как штормы и наводнения.

«Волны тепла наблюдались во многих регионах Северного полушария, включая южную Европу. Температура значительно превышала среднюю в нескольких странах Южной Америки и на большей части Антарктиды», – сообщает обсерватория.

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Фото: Berkeley Earth

Мировой океан также установил новый температурный рекорд, что вызывает опасения по поводу побочных эффектов для климата планеты, морской жизни и прибрежных сообществ. По данным климатической обсерватории Европейского Союза, 30 июля температура поверхности океанов поднялась до 20,96 °C. Это перекрыло предыдущий рекорд с марта 2016 года, когда температура океанов составила 20,95 °C.

«Мы только что стали свидетелями того, что глобальная температура воздуха и глобальная температура поверхности океана установили новые рекорды в июле. Эти рекорды имеют ужасные последствия как для людей, так и для планеты, подверженной все более частым и интенсивным экстремальным явлениям.

Даже если это временное явление, оно показывает крайнюю необходимость амбициозных усилий по сокращению глобальных выбросов парниковых газов, которые являются основной движущей силой этих рекордов», – заявила Берджесс.

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Аномальные температуры пришли рука об руку рядом со стихийными бедствиями. Лесные пожары опустошили часть Греции и сожгли 12 миллионов гектаров леса в Канаде, в то время как южная Европа, части Северной Африки, юг Соединенных Штатов и районы Китая сотрясаются от сильной жары. Смертоносные дожди, которые обрушились на столицу Китая в последние дни, стали самыми сильными с тех пор, как 140 лет назад начали вести записи.

«Эта экстремальная жара не должна вызывать удивления. Это именно, что ученые предсказывали годами», – заявил директор климатической службы Всемирной метеорологической организации Крис Хьюитт, отметив, что следующий год вряд ли принесет землянам передышку.