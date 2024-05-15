Из отходов кофе получилось сделать прочный бетон

Ученые нашли удивительное практическое применение кофейному жмыху.

Исследователи из Австралии обнаружили, что бетон получается на 30 процентов прочнее обычного при добавлении в смесь обработанного кофейного жмыха. Такой рецепт может решить сразу несколько проблем.

Во-первых, утилизация такой органики, как кофейный жмых, обычно заканчивается захоронением на полигонах, где отходы выделяют большое количество парниковых газов, включая метан и углекислый газ, которые способствуют изменению климата. Во-вторых, спрос на бетон в условиях бурного развития строительного рынка во всём мире тоже растёт – и это создаёт дополнительную нагрузку на экосистемы из-за непрерывной добычи песка из природных ресурсов.

Ежегодно в мире образуется 10 миллиардов килограммов кофейных отходов. Большая их часть попадает на свалки.

Вот почему учёные из австралийского университета RMIT решили поэкспериментировать с использованием кофейного жмыха при производстве бетона.

Кофейный жмых нельзя просто добавлять в бетон, поскольку он содержит химические вещества, ослабляющие прочность строительного материала. Так что команда исследователей нагрела кофейные отходы до температуры более 350 °C, лишив их при этом кислорода. Такой процесс называется пиролизом, а в результате сгорания с отсутствием кислорода получается биочар – одна из разновидностей специально обработанного угля. Он-то и отличается способностью образовывать связи с цементной матрицей и встраиваться в нее.

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Исследование было опубликовано в журнале Journal of Cleaner Production. Исследователи предупреждают, что им еще предстоит оценить долгосрочную прочность своего цементного продукта. Сейчас они работают над тем, чтобы проверить, как гибридный «кофейный цемент» ведет себя в условиях циклов замораживания/оттаивания, водопоглощения, истирания и многих других нагрузок.

Раньше российские учёные создали легкий бетон с добавлением кокоса.