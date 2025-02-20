Из-за каждого туриста в Антарктиде тает 83 тонны снега

Экологи измерили, как сжигание ископаемого топлива влияет на самый южный континент Земли.

В последние десятилетия Антарктиду стало посещать всё больше туристов, что способствовало значительному уменьшению снежного покрова на Антарктическом полуострове и близких к нему архипелагов в летний период, заключили исследователи.

Сжигание ископаемого топлива и лесные пожары приводят к выделению в атмосферу так называемого «черного углерода». Эти микроскопические частицы опасны для человека, а для природы являются катализатором глобального потепления. Поглощая солнечный свет, они вызывают нагревание атмосферы, а попадая на снег и лед уменьшают их отражательную способность (альбедо).

Результаты исследования 2022 года показали, что несмотря на изолированность и отдаленность Антарктиды, в местах повышенного присутствия человека на континенте – например, вблизи буровых установок, исследовательских станций и транспортных узлов — наблюдался повышенный уровень выбросов черного углерода. Активное освоение Антарктиды туристами в рамках круизов в последние годы тоже привело к повышенным выбросам опасных микрочастиц.

По подсчётам исследователей, с 2016 по 2020 годы континент посетило в среднем 53 тысячи туристов. Уровень выбросов черного углерода, к которому оказался причастен каждый путешественник, привёл к таянию как минимум 83 тонн снега на человека: то есть всего по вине туристов на континенте растаяло около 4,4 млн. тонн снега и льда за упомянутый период.

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Территория Антарктиды, затронутая туризмом, составляет от 100 до 500 км². Это равносильно 0,1% поверхности всего Антарктического полуострова и связанных с ним архипелагов.

Судя по последним новостям, состояние льдов Антарктики со временем только ухудшается. Три года назад исследователи предсказывали, что чрезмерный туризм на континенте каждое лето приводит к таянию как минимум 23 мм снежного покрова – не говоря уже о воздействии научных станций.