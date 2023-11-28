К 2050 году количество смертей от жары возрастет в пять раз: прогноз ученых

Разумеется, это связано с изменением климата.

В ближайшие десятилетия из-за сильной жары, вероятно, погибнет почти в пять раз больше людей, заявила в среду международная группа экспертов, предупредив, что без принятия мер по борьбе с изменением климата «здоровье человечества окажется под угрозой».

Исследователи предупреждают, что более частые засухи поставят миллионы людей под угрозу голодания, комары распространятся дальше, чем когда-либо прежде, и принесут с собой инфекционные заболевания, а системам здравоохранения будет трудно справиться с этим бременем и многими другими осложнениями, которые принесет с собой распространяющаяся по планете жара.

Эта мрачная оценка была озвучена в год, который, как ожидается, станет самым жарким в истории человечества.

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Несмотря на растущие призывы к глобальным действиям, выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, достигли новых максимумов в прошлом году, говорится в отчете Lancet Countdown, в котором подчеркиваются все еще огромные государственные субсидии и инвестиции частных банков в ископаемое топливо, которое становится главным виновником нагревания планеты.

По данным исследования, в прошлом году люди во всем мире в среднем 86 дней подвергались воздействию опасных для жизни температур. Около 60 процентов этих дней были напрямую связаны с изменением климата. Число людей старше 65 лет, умерших от жары, выросло на 85 процентов с 1991-2000 по 2013-2022 годы.

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«Однако последствия, которые мы наблюдаем сегодня, могут быть лишь ранним симптомом очень опасного будущего», – заявила исполнительный директор Lancet Countdown Марина Романелло.

Согласно опасному прогнозу, в котором к концу столетия мир потеплеет на два градуса по Цельсию, к 2050 году ежегодная смертность, связанная с жарой, увеличится на 370 процентов. Это означает увеличение в 4,7 раза.

По прогнозам, к середине столетия еще около 520 миллионов человек будут испытывать умеренную или острую нехватку продовольствия. А инфекционные заболевания, переносимые комарами, будут продолжать распространяться в новые районы. Согласно исследованию, передача лихорадки денге увеличится на 36 процентов при мрачном сценарии потепления на 2°C.