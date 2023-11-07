Как ламы в Перу помогли вернуть жизнь на бесплодные земли

Ученые провели эксперимент по внедрению на местность лам совместно с местными фермерами.

Когда ледники тают, они оставляют после себя бесплодные ландшафты. На восстановление там флоры и фауны могут уйти десятилетия. Ледники в перуанских горах Кордильера-Бланка не стали исключением: они исчезают с беспрецедентной скоростью. А по мере того, как лед сокращается, близлежащие экосистемы увядают: они теряют доступ к летним запасам пресной воды и иногда сталкиваются с вредными кислыми минералами в породах, когда-то покрытых ледниками.

Но новое исследование показало, что всего за три года такую незащищенную землю можно оживить. Ученые смогли отыскать эффективный способ.

У подножия тающего ледника Уруашраджу в Перу исследователи в сотрудничестве с местными фермерами отлавливали и выпасали лам на четырех специально отведенных участках. Три дня в месяц с 2019 по 2022 год ламы (Llama glama) паслись на участках, удобряя их навозом и распространяя жизнеспособные семена растений вместе с тем же навозом и из своей шерсти.

К концу этого времени засушливая и легко разрушаемая почва стабилизировалась, стала богаче питательными веществами и поддерживала на 57 процентов больше растительного покрова, чем раньше.

Так ученые выяснили, что ламы действительно могут оказать сопротивление некоторым из негативных последствий таяния ледников. Преобразование земли, как показано в новом исследовании, может уменьшить выветривание горных пород и помочь почве удерживать больше влаги, тем самым ограничивая кислые стоки, которые могут отравить фермерские посевы. Загрязнение почвы стало основной причиной, по которой местные фермеры решили сотрудничать с исследователями.

Специалисты надеются, что способности лам могут даже привести к появлению новых пастбищ по мере улучшения качества почвы.

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Идея о том, что выпас травоядных животных может положительно повлиять на ландшафт, не нова. В Финляндии, например, коренные саамы работают над возвращением оленей на обезлесенную тайгу, что потенциально может помочь восстановить её. А в Испании для этой роли надеются использовать зубров.

Но размер и скорость изменений, которые были осуществлены с помощью лам, удивили исследователей. С 2021 по 2022 год средняя площадь растительного покрова на участках с ламами выросла примерно с 9 процентов до почти 14 процентов – быстрее, чем на четырех контрольных участках. В ходе исследования на экспериментальные участки также переселили четыре новых вида растений.

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Растительность у подножия ледника в Перу Фото: Kristina Priotto

Исследование подчеркивает ценную роль, которую животные играют в формировании ландшафтов, говорит эколог Келси Рейдер из Университета Джеймса Мэдисона. По ее словам, опрыскивание почвы такими питательными веществами, как фосфор, может оказать аналогичный эффект на рост растений, но «животные сами по себе вносят важный вклад».

Во-первых, фекалии животных особенные: они удерживают как влагу, так и микробы. С другой стороны, выпасая и вытаптывая растения, ламы выпалывают доминирующие растения, освобождая место для новых видов.

Для нового исследования ученые использовали лам, а не местных викуний (Vicugna vicugna), потому что лам легче пасти. Фермеры также считают, что возвращение лам может замедлить или обратить вспять физические и культурные потери.

Ученые планируют продолжать исследование в течение как минимум десяти лет. По их словам, хотя ламы могут помочь множеству растений выжить в регионе, остается неясным, какие из них приживутся и принесут ли они в конечном итоге пользу или вред экосистеме.

По прогнозам ученых, к 2100 году Кордильера Бланка потеряет последний из своих ледников по мере потепления на планете. Если дальнейшие эксперименты с участием лам принесут положительные результаты, то это может смягчить последствия для местных экосистем.