Как россияне борются с жарой: исследование

Как сообщается в исследовании «Авито», 75% респондентов, работающих в офисе часто страдают от духоты летом и постоянно включают кондиционер или открывают окна. Между тем, считается, что именно кондиционеры – одни из виновников глобального потепления.
У 42% опрошенных когда-либо возникали споры с коллегами по поводу включения кондиционера в офисе.
11% работающих россиян отметили, что в летний сезон всегда берут больше отгулов.
Большинство опрошенных (59%) отметили, что для борьбы с жарой в офисе они включают кондиционеры.
Немногим меньшая доля респондентов (56%) предпочитает открывать окна и проветривать помещения.
Популярными способами также являются использование вентиляторов (30%) и употребление холодных напитков (34%).
Согласно исследованию учёных из Мичиганского университета, процессы искусственного охлаждения воздуха человеком и общее глобальное потепление на планете тесно взаимосвязаны.
В документе объясняется, что экстремальная жара, вызванная глобальным потеплением, на 72% повышает спрос на кондиционеры. А они, в свою очередь, увеличивают выработку углекислого газа во время своей работы. Его повышенное содержание в атмосфере усиливает эффект глобального потепления.
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