Как россияне борются с жарой: исследование

Как сообщается в исследовании «Авито», 75% респондентов, работающих в офисе часто страдают от духоты летом и постоянно включают кондиционер или открывают окна. Между тем, считается, что именно кондиционеры – одни из виновников глобального потепления.

У 42% опрошенных когда-либо возникали споры с коллегами по поводу включения кондиционера в офисе.

11% работающих россиян отметили, что в летний сезон всегда берут больше отгулов.

Большинство опрошенных (59%) отметили, что для борьбы с жарой в офисе они включают кондиционеры.



Немногим меньшая доля респондентов (56%) предпочитает открывать окна и проветривать помещения.



Популярными способами также являются использование вентиляторов (30%) и употребление холодных напитков (34%).

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