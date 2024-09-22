Как страны, города (и даже отдельные офисы компаний) защищаются от экстремальных погодных условий

Природные катастрофы — настоящая угроза для жителей самых разных стран. К примеру, в сентябре масштабные наводнения случились в странах Европы — в Румынии, Австрии, Чехии, Польше, Италии, были эвакуированы тысячи людей, ущерб оценивается в миллиарды евро.

Деятельность человека приводит к постепенному нарастанию средней мировой температуры на нашей планете, эти изменения становятся всё более очевидным с конца девятнадцатого столетия.

Согласно официальной статистике Российской службы по мониторингу климата и окружающей среды, последние десятилетия ознаменовались заметным увеличением числа природных бедствий. В частности, служба фиксирует, что между 1990 и 2000 годами в стране ежегодно регистрировалось приблизительно 200 случаев экстремальных погодных явлений. С начала 2007 года количество природных бедствий начало резко расти.

Разные страны сталкиваются с различными испытаниями: некоторые страдают от наводнений, в то время как другие — от суровых засух и аномальной жары. В 2021 году, например, из-за сильных дождей в Забайкалье произошло обрушение моста, важного для Транссибирской железнодорожной сети, а Приамурье столкнулось с масштабным наводнением, что вынудило местные власти объявить о чрезвычайной ситуации на федеральном уровне. Краснодарский край также пострадал от сильных ливней, в результате которых Сочи оказался под водой.

Вот несколько примеров, как разные страны стараются защититься от экстремальных природных явлений.

1 Нидерланды. Защита от наводнений

Нидерланды построил систему защиты от наводнений, которая включает в себя комплекс дамб, барьеров и шлюзов. Один из самых известных проектов — «Дельта», который защищает страну от наводнений и штормов. В рамках этого плана были созданы подвижные барьеры Maeslantkering, которые могут закрываться в случае штормового прилива, чтобы предотвратить затопление крупных городов, таких как, например, Роттердам.

2 Нью-Йорк, США. Защита от штормов и наводнений

После урагана Сэнди в 2012 году (он привел к масштабным разрушениям) власти Нью-Йорка начали разрабатывать проекты, направленные на защиту от будущих штормов и наводнений. Один из них – «Big U», который предполагает строительство систем защитных барьеров, зеленых зон и парков вдоль побережья Манхэттена. Эти зоны могут поглощать воду во время штормов, снижая риск затоплений.

3 Копенгаген, Дания. Защита города от ливней и наводнений

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Копенгаген активно внедряет в городскую среду решения для борьбы с сильными дождями и наводнениями, создавая зеленые зоны, резервуары для воды, поглощающие воду. Город использует «синие и зеленые коридоры» — специально разработанные зоны, которые направляют воду в безопасные места, предотвращая затопления улиц и жилых домов.

4 Токио, Япония. Подземные резервуары и туннели

В Токио построили крупнейшую в мире систему подземных резервуаров для воды и туннелей для защиты города от наводнений. Проект G-Cans включает огромные подземные хранилища и каналы, которые могут направлять избыток воды, защищая город от катастрофических затоплений.

5 Google и Amazon: устойчивые к климату кампусы

Крупные компании тоже стараются обезопасить свои офисы от экстремальных погодных условий. Например, новый кампус Amazon в Сиэтле оснащен системой сбора дождевой воды и зелеными крышами для смягчения воздействия экстремальных погодных условий, таких как высокие температуры и ливни.