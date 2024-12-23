Как в Анапе спасают животных и пляжи от мазута: отели размещают волонтёров бесплатно

В Чёрном море потерпели крушение два танкера с мазутом. В воду попало около 4000 тонн нефтепродуктов. Экологи считают, что это может стать одной из крупнейших экологических катастроф в черноморской акватории.

В Анапе продолжают бороться с последствиями экологической катастрофы после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Местные жители объединились с волонтерами из молодежных центров, общественных движений и просто с неравнодушными гражданами, которые приехали спасать флору и фауну Краснодарского края со всей России: каждый день в очистке морского побережья участвуют сотни человек.

15 декабря два судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули во время шторма, из-за чего тысячи тонн мазута оказались в воде и уже к 17 декабря достигли берегов Анапы. В городе введён режим ЧС муниципального уровня. В результате разлива нефтепродуктов пострадали тысячи птиц и млекопитающих – последствия трагедии для экологии региона могут наблюдаться в течение десятка лет.

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Для помощи в устранении разлива нефтепродуктов в Анапа прибыло уже несколько тысяч волонтёров – они активно очищают пляж и помогают отмывать пернатых от мазута. Среди пострадавших птиц есть краснокнижные – хохлатые бакланы и чернозобые гагары. Спасти, к сожалению, удаётся не всех.

Некоторые владельцы отелей и частного жилья бесплатно предоставляют для прибывающих волонтёров места размещения. Подобные объявления можно встретить в социальных сетях. В Telegram был создан чат «Разлив нефти в Чёрном море». На момент написания материала в нём уже более 73 тысяч участников. Помимо основной информации по очистительным работам, в группе также размещаются объявления о предоставлении жилья приезжим активистам. Бесплатно разместить волонтёров также вызвались в отелях «Ямал», «Семейный клуб „Атриум“», «Новый город» и гостевом доме «Бакуль» — владельцы гостиниц также организовывают питание активистов и призывают спонсоров оказать помощь.

В субботу 21 декабря в уборке побережья Анапы принимало участие более 7,6 тысяч человек – среди них замминистра природных ресурсов и экологии, замминистра транспорта, вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко и другие чиновники. За всё время очистительных работ удалось собрать более 12 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка: на трех курортных участках работают около 250 единиц спецтехники, для волонтёров организованы точки обогрева, им бесплатно выдают экипировку и инвентарь. Токсичные материалы вывозятся с пляжей на специализированные полигоны для дальнейшей утилизации.

Специалисты опасаются, что выброс нефтепродуктов продолжится как минимум в течение месяца, а весной с повышением температур может ожидаться вторая волна загрязнения. У млекопитающих наличие токсинов от нефтепродуктов в воде может привести к ожогам кожи и слизистых, снижению иммунитета, развитию болезней и инфекций.

С 15 декабря на побережье была зафиксирована гибель как минимум 10 азовских дельфинов – в том числе напрямую от разлива мазута и вследствие массового выброса на берег (у пяти из выбросившихся азовок поражений кожи и следов мазута обнаружено не было, но из них у двоих самок в горле и дыхале была найдена кровь). Среди спасённых волонтерами и ветеринарами птиц из Анапы 150 уже были доставлен в краснодарский «Сафари-парк», около 500 – в центр «Пеликан». После реабилитации они будут выпущены на волю. Но для начала последствия трагедии нужно ликвидировать: губернатор Краснодарского края настаивает, что это должно произойти к лету, когда с повышением температур остатки мазута поднимутся со дна и их можно будет собрать в море до того, как они достигнут пляжа.