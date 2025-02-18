Какие города могут утонуть к 2100 году?

Уровень Мирового океана может вскоре подняться на 1,9 метра – учёные подсчитали, каким известным мегаполисам это может грозить больше других.

Лондон, Венеция, Бангкок, Мумбаи и другие прибрежные мегаполисы могут оказаться под водой уже к 2100 году, предупреждают исследователи из Наньянского технологического университета (NTU) в Сингапуре.

Используя комплексные (и наименее оптимистичные) модели вычислений, учёные предсказали, что если выбросы углерода продолжат расти с настоящей скоростью, к началу следующего века таяние ледников приведёт к повышению уровня мирового океана на 1,9 метра. Это будет иметь катастрофические последствия для прибрежных городов и целых регионов.

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В особенности катастрофические последствия затронут островные государства в Тихом океане — Мальдивы и Тувалу — и прибрежные мегаполисы, такие как Джакарту, Бангкок и Мумбаи. По словам экологов, эти точки на карте столкнутся с непрекращающимися наводнениями и станут абсолютно непригодными для жизни.

Климатологи призывают власти в срочном порядке сократить выбросы углекислого газа, чтобы остановить возможное затопление исторически важных городов и мест обитания человечества.