Когда пляжи Анапы очистят от мазута? Прогноз экологов

Власти Краснодарского края обещают завершить очистку пляжных зон курорта от мазута уже к весне.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что на специализированном предприятии «ЭКОБИО» процесс очистки песка от мазута планируют завершить в течение 1,5-2 месяцев. Сообщение появилось в Telegram-канале сообщества.

Очистительные работы начались после того, как 15 декабря в Чёрном море потерпели крушение два танкера с мазутом. В результате в воду попало около 4000 тонн нефтепродуктов: через несколько дней после катастрофы они достигли берегов Анапы, поставив под угрозу флору и фауну региона. Тысячи волонтёров со всей России прибыли в Краснодарский край, чтобы помочь в очистке пляжей, местных птиц и млекопитающих от мазута.

По данным на 15 января, в очистке пляжей участвуют четыре предприятия: «Сириус», «Биопотенциал», «Агентство „Ртутная безопасность“» и «Экобио». На полигон последнего предприятия было вывезено около 3,6 тысячи тонн грунта для переработки. Песок очищают с помощью биопрепарата с примесью азотных и фосфорных удобрений – бактерии в его основе занимаются поглощением нефтепродуктов.

На пляжах установлены защитные сети для захвата небольших фрагментов мазута и пропуска через них песка и морской воды. На многих пляжах курорта выбросы мазута уже незначительные. Роспотребнадзор продолжает вести мониторинг состояния питьевой воды и воздуха в городе. Отмечается, что на данный момент все показатели в норме.

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Раннее эколог Георгий Каваносян, координирующий работу волонтеров в Анапе, отметил, что больше всего от катастрофы страдает бентос – все организмы, проживающие на дне — то есть крабы, моллюски. К счастью, часть рыбы ушла в Абхазию и Азовское море в результате миграции; многие млекопитающие также покинули эту территорию. Волонтёры делали и продолжают делать всё, чтобы спасти птиц, отмывая их от мазута. Экологи поясняют, что загрязненная почва может оставаться токсичной до года, поэтому единственный эффективный способ очистки — это вывоз загрязненного грунта и завоз свежего чистого.

По словам губернатора Краснодарского края, ближе к лету с повышением температур остатки мазута поднимутся со дна – в этот момент их будет важно собрать из моря до того, как они достигнут пляжа.

Туроператоры отмечают, что спрос на бронирование туров в Анапу остаётся без изменений – некоторые отметили, что после катастрофы было аннулировано лишь 2% путевок. В основном активная покупка туров в Анапу начинается в середине апреля, билеты на поезд можно купить не ранее чем за три месяца, поэтому о волне отказов от летнего отдыха на одном из самых популярных курортов страны говорить пока не приходится.