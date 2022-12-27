Количество микропластика на дне Средиземного моря утроилось за 20 лет

Именно здесь найдена точка с самой высокой концентрацией микропластика, когда-либо обнаруженной на морском дне.

Новое исследование предполагает, что частицы пластика на дне Средиземного моря накапливаются с угрожающей скоростью – и не разлагаются дальше.

Ни для кого не секрет, что большая часть пластиковых отходов, которые мы производим, заканчивают свой путь в реках, морях и океанах. Но мы всё ещё не особо понимаем, что происходит с ними после этого.

Новое исследование, документирующее накопление частиц микропластика на дне Средиземного моря, осветило этот вопрос. Авторы пришли к ошеломляющему выводу, что концентрация пластика на дне моря утроилась с 2000 года.

В последние годы ученые постоянно возвращаются к вопросу о том, как пластик ведет себя в морской среде. Существуют исследования, подробно описывающие подводные "лавины", которые загоняют микропластик в глубины океана, и работы, посвященные тому, как глубоководные впадины могут действовать в роли ловушек для пластика. В 2020 году исследователи, изучающие загрязнение Средиземного моря, определили точку с самой высокой концентрацией микропластика, когда-либо обнаруженной на морском дне.

Команда ученых опубликовала дополнительные исследования, касающиеся микропластика в Средиземном море, с акцентом на то, как он погружается на морское дно и что при этом происходит.

Экологи собрали керн отложений в западной части Средиземного моря и использовали передовые технологии визуализации для изучения частиц размером до 11 микрометров. Это позволило ученым уточнить важные детали, касающиеся накопления мелких микропластиков в морских отложениях.

Берег Средиземного моря, город Ханья на острове Крит (Греция) Фото: фотохостинг rtraveler.ru

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Команда обнаружила, что пластик остается на морском дне, когда достигает его, и практически «консервируется» там. Ученые говорят, что отсутствие любых признаков разложения может быть связано с тем, что на такой глубине нет эрозии, кислорода или света.

«Процесс фрагментации и разложения происходит в основном в пляжных отложениях, на поверхности моря или в толще воды», – Патриция Зивери, соавтор исследования.

Ученые смогли собрать воедино хронологию пластикового загрязнения морского дна и выяснить, что количество микропластика утроилось в Средиземном море с 2000 года, и что природа пластика, накапливающегося в этой горячей точке, отражает глобальное производство и использование пластика в период с 1965 по 2000 год.

«Мы смогли наблюдать, как с 1980-х годов (особенно в последние два десятилетия) увеличилось накопление частиц полиэтилена и полипропилена, бутылок и пищевых пленок, а также полиэстера из синтетических волокон с тканей одежды», – пояснил соавтор исследования Майкл Грелод.