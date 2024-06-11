Контрабандисты поставили под угрозу 4000 видов по всему миру: отчет ООН

Около 4 000 видов растений и животных стали жертвами незаконной торговли во всем мире, говорится в последнем докладе World Wildlife Crime Report.

Международное сообщество уже около двух десятилетий координирует и объединяет усилия по борьбе с незаконной торговлей дикими животными и растениями. Но такая контрабанда по-прежнему представляет одну из самых серьезных угроз для редких обитателей планеты на фоне экологической катастрофы, вызванной человеческой деятельностью.

О масштабах проблемы сообщается в новом отчете Управления ООН по наркотикам и преступности. Там отмечается, что контрабандой запрещенных к торговле видов животных и растений преступники занимаются по множеству направлений. Так, они снабжают экзотическими питомцами богатых людей и коллекционеров редких видов, но также добывают животных из дикой природы и с другими целями: находящиеся под угрозой виды используются для изготовления вещей, лекарств традиционной медицины, сувениров и даже запрещенных наркотиков – например, определенные виды ядовитых жаб ищут из-за их психоделических токсинов.

Новый отчет УНП ООН был составлен на основе более 140 000 записей о случаях изъятия ценных видов из дикой природы, которые произошли в 162 странах в период с 2015 по 2021 год.

Хотя сейчас отмечается спад незаконной торговли некоторыми знаковыми для всего мира животными – например, дериватами (частями) слонов и носорогов – многие жертвы чёрного рынка это гораздо менее известные виды. Около 3250 из них входят в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

16 процентов всех зарегистрированных изъятий пришлось на кораллы, которые и так страдают от обесцвечивания из-за глобального потепления. Следом идут крокодилы и их сородичи – девять процентов. На слонов пришлось шесть процентов – в аналогичном отчете за 2005-2014 гг. эта цифра была выше на десять процентов.

Гепарды – желанная добыча для браконьеров, продающих животных богатым клиентам. По последним оценкам в дикой природе осталось меньше 7000 взрослых гепардов – они живут преимущественно в Южной и Восточной Африке. Международная торговля гепардами была запрещена в 1975 году. Несмотря на это, с 2010 по 2019 год несколько тысяч гепардов были проданы или выставлены на продажу – такие цифры приводил National Geographic в своем специальном расследовании. Нелегальная торговля котятами – одна из ощутимых угроз для диких гепардов. Малышей похищают, пока их матери охотятся. Фото: kilgarron / Flickr

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Во время пандемии значительная часть торговли дикими животными переместилась в Интернет, что еще больше усложнило задачу властей.

«Фактический уровень незаконной торговли, конечно, гораздо выше, чем зарегистрированные изъятия», - говорится в отчете. – «Коррупция подрывает регулирование и правоприменение, а технологии ускоряют выход торговцев на мировые рынки».

В отчете сказано, что торговля дикими животными и растениями способствовала локальному или даже глобальному вымиранию некоторых видов, таких как редкие орхидеи, суккуленты и рептилии. Таким видам уделяется меньше внимания, чем эффектным леопардам или другим милым млекопитающим, а в спасении они зачастую нуждаются гораздо сильнее.

Ещё одна опасность контрабанды представителей дикой природы: незаконное перемещение животных и растений может способствовать распространению новых заболеваний.

Однако специалисты обращают внимание на то, что за прошедшее десятилетие значительно снизился уровень браконьерства на слонов и носорогов. Это доказывает, что при целенаправленных усилиях мы всё же можем добиться прогресса в борьбе с незаконной торговлей.

С полным текстом Всемирного доклада УНП ООН о преступлениях против дикой природы можно ознакомиться здесь.