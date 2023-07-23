авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Крупнейший в мире ветряк ввели в эксплуатацию в Китае

Фото: China Three Gorges Corporation

Турбина MingYang Smart Energy MySE 16-260

Эта колоссальная турбина мощностью 16 МВт теперь является самой большой из когда-либо подключенных к энергосистеме.

Компания Three Gorges Energy подключила первую в мире морскую ветряную турбину мощностью 16 мегаватт к электросети. Гигант с диаметром ротора в 260 метров будет снабжать чистой энергией около 36 000 домов в Китае.

Машинное отделение и генератор, размещенные на вершине 152-метрового ветряка, весят в сумме 385 тонн, а каждая из трех 123-метровых лопастей добавляет ему еще 54 тонны.

Каждый раз, когда он совершает полный оборот, то захватывает около 50 000 квадратных метров воздуха – это эквивалентно размеру семи футбольных полей – и отправляет до 34,2 кВт/ч энергии в китайскую энергосистему. Ожидается, что ежегодно он будет производить около 66 гигаватт-часов энергии.

Фото: China Three Gorges Corporation
Каждая лопасть имеет длину 123 метра и весит 54 тонны

Установка находится на морской ветровой электростанции Фуцзянь в Тайваньском проливе, где она будет использовать естественный эффект аэродинамической трубы. В этом месте наблюдаются «почти штормовые» условия 7-го уровня: скорость ветра здесь превышает 51 км/ч более 200 дней в году.

Турбина разработана, чтобы противостоять ветру со скоростью до 287 км/ч, что оставляет запас по сравнению с самыми суровыми условиями, когда-либо наблюдавшимися в западной части северной части Тихого океана.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023