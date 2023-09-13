Mercedes представил новый электрокар с запасом хода больше, чем у Tesla

Дата выхода автомобилей в серийное производство пока не уточняется.

Концерн Mercedes-Benz представил новый концепт электрокаров, которые превосходят автомобили Tesla, проезжая более 750 километров на одной зарядке. Для сравнения: у любой модели Tesla запас хода – менее 600 километров.

Концепт CLA Class немецкого автопроизводителя, представленный в автосалоне IAA Mobility в Мюнхене, включает четыре новые модели: седан, универсал и два внедорожника. В компании не уточнили, когда именно они выйдут в серийное производство.

По словам генерального директора концерна Олы Каллениуса, Mercedes Concept CLA Class представляет собой «совершенно новый полностью электрический сегмент автомобилей начального уровня Mercedes-Benz» и должен будет привлечь больше покупателей. Он добавил, что новые автомобили «могут легко доставить вас из Мюнхена в Гамбург на одной зарядке».

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Концерн BMW также представил новый электромобиль, который может похвастаться увеличенным запасом хода и более быстрой зарядкой. В автомобиле BMW Vision Neue Klasse, который также находится на стадии разработки, используются особые аккумуляторные элементы, которые могут сохранять более чем на 20% больше энергии, чем те, которые использовались компанией ранее. По данным концерна, ожидается, что что скорость и запас зарядки будут улучшены на 30% по сравнению с предыдущими моделями бренда.

Крупные европейские автопроизводители, такие как Volkswagen и Renault, уже вытеснены китайскими конкурентами, производящими более дешевые электромобили, а в Tesla тем временем пообещали превратить свой завод недалеко от Берлина в крупнейший автомобильный завод Европы.