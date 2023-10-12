Микропластик впервые обнаружен в облаках

Он повсюду!

Микропластик проник почти во все уголки планеты, представляя серьезную угрозу различным экосистемам. Совсем недавно было подтверждено его присутствие в облаках Земли. Ученые считают, что микропластик, возможно, способствует глобальному потеплению.

Микропластиком называют пластиковые частицы размером менее 5 миллиметров. Они попадают в окружающую среду из средств личной гигиены, синтетических автомобильных шин, текстиля, промышленных сточных вод и многих других источников. Поскольку разложение пластика занимает столетия, он представляет собой растущую угрозу для большинства экосистем.

Недавно микропластик был обнаружен в снегу Пиренеев, во льдах Арктики, в Марианской впадине и на вершине Эвереста. Как именно он попадает во все эти труднодоступные места, пока точно неясно.

По оценкам ученых, около десяти миллионов тонн пластика ежегодно попадают в океан, путешествуют вместе с водяным паром и попадают в атмосферу. Микропластик может стать неотъемлемым компонентом облаков и загрязнять почти все, что мы едим и пьем, посредством «пластиковых осадков».

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Исследования микропластика уже не раз проводились в море и на суше, но исследования воздуха раньше практически не затевались. В рамках нового исследования ученые из Японии посетили две горы, где собрали влагу из тумана, покрывавшего вершины в течение нескольких месяцев. Они взяли 44 проб воды на вершине и подножье гор Фудзияма и Танзава-Ояма, которая расположена к западу от Иокогамы в префектуре Канагава.

После этого ученые исследовали образцы с помощью передовых методов визуализации и инфракрасной спектрометрии для определения их физических и химических свойств. На основе своего анализа исследователи идентифицировали девять различных типов полимеров и один тип каучука в переносимом по воздуху микропластике размером от 7,1 до 94,6 микрометров. Они также обнаружили, что каждый литр проверенной «облачной воды» содержит от 6,7 до 13,9 кусочков пластика.

По мнению исследователей, наличие микропластика в облаках вызывает особую тревогу. Некоторые из обнаруженных ими микропластиков имеют молекулярные структуры, которые могут помочь в засеивании облаков, побуждая их производить лед или воду. Эти частицы также способствуют образованию облаков, что может повлиять на их охлаждающий эффект на Земле.

По мнению исследователей, если проблема загрязнения воздуха пластиком не будет активно решаться, это может нанести необратимый и серьезный экологический ущерб планете. Когда микропластик достигает верхних слоев атмосферы и подвергается воздействию ультрафиолетового излучения Солнца, он разлагается и может способствовать образованию парниковых газов – подстегивая изменения климата.