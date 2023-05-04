Мшистые канавы помогут бороться с глобальным потеплением

Финские ученые выяснили, что такие канавы выделяют в атмосферу меньше метана.

Канавы в осушенных торфяниках, покрытые мхом, выделяют в атмосферу меньше метана, чем считалось ранее — к таким выводам пришли специалисты Института природных ресурсов Финляндии. Исследовать проблему канав со мхом они решили не просто так.

Метан — один из самых эффективных парниковых газов, которые способствуют глобальному потеплению. Его крупным источником являются болота и торфяники. В Финляндии около 5,9 миллионов гектаров торфяников (примерно 17% территории страны) осушили ради лесного хозяйства. Это, с одной стороны, сократило выбросы метана из торфяной почвы. Но с другой, теперь источниками выбросов метана стали дренажные канавы.

Исследование ученых из Института природных ресурсов Финляндии показало, что канавы, покрытые мхом, выделяют очень мало метана — в восемь раз меньше тех канав, которые покрыты водой. В связи с этим оценки выбросов этого газа из осушенных болот оказались завышенными. Не исключено, что такой эффект связан с активностью микробов.

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«Метанотрофы, бактерии, потребляющие метан, живут во мхах и на них, они потребляют метан до того, как он выбрасывается в атмосферу. Также возможно, что органические соединения, выделяемые мхами, сдерживают активность метаногенных микробов, вырабатывающих метан», — отметили специалисты.

В перспективе вывод финских ученых может быть использован для сокращения выбросов метана лесным хозяйством. Сегодня же стандартной процедурой, принятой в нем, напротив, является чистка канав ото мха.

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