«Мы – доказательство, что переработка в России существует»: интервью с руководителем бизнеса по переработке пластика

Мы поговорили с предпринимателем из Удмуртии о том, каково это – вести в России не самый популярный экологичный бизнес.

В конце июля в рамках нашего проекта «Пластик на пользу» мы установили в Сочинском национальном парке уникальный арт-объект – разноцветную бабочку, вырывающуюся из кокона. Он выполнен из переработанного пластика и символизирует преображение мира вокруг, на которое способен каждый из нас – стоит всего лишь начать сортировать свои отходы и обращать внимание на количество пластика, которое мы используем.

Когда зародилась идея создания такого рода объекта, задачей №1 было найти заводы-переработчики в России, чьи материалы из вторичного пластика могли бы для него подойти. В процессе поиска мы случайно наткнулись на сайт завода «Локопласт», и уже через несколько дней связались с руководством. Надежды оправдались: компания с воодушевлением приняла наше предложение поучаствовать в эко-проекте.

Бабочка, установленная в Сочинском национальном парке. Крылья сделаны из переработанного пластика.

Компания «Локопласт» расположена в Ижевске (Удмуртская Республика) – как оказалось, это единственное в России предприятие полного цикла по переработке пластика. Это значит, что на производстве происходит полный цикл работ: от приема использованной бутылки до выпуска на рынок новых готовых изделий. Здесь пластиковой таре дают вторую жизнь – и это не просто метафора: благодаря высококвалифицированным специалистам и уникальным технологиям бутылка и правда становится полезным товаром для ремонта и строительства.

Мы поговорили с руководителем группы предприятий, в число которых входит завод «Локопласт», Сергеем Александровичем Лосиным, чтобы узнать, как появилась идея создания такого завода и каково это – вести не самый популярный экологичный бизнес в России.

– Сергей Александрович, как вообще возникла идея бизнеса по переработке пластика?

– Все началось 10 лет назад с капсул для вендинга. Мы занимались производством средств индивидуальной защиты, и для бахил требовалась пластиковая упаковка. Тогда нам пришла идея делать упаковку из вторичного ПЭТ, чтобы не множить и без того огромные пластиковые отходы, а, наоборот, перерабатывать их. На тот момент у нас было только огромное желание запустить такой экологичный стартап и небольшая, но амбициозная команда.

– Как идея с капсулами для бахил переросла в масштабное производство, и что вы можете производить сейчас?

– Мы постоянно находимся в поиске новых идей – анализируем рынок, прощупываем запросы потребителей. Так, постепенно пришли к тому, что наиболее удачное применение вторичному ПЭТ-пластику можно найти в отрасли ремонта и строительства.

Закупили необходимое оборудование, долго экспериментировали с формами и составами, пробовали различное сырье. Опыта построения подобного бизнеса с нуля ни у кого не было, так что практически во всех нюансах составов и настройки оборудования пришлось разбираться самостоятельно, методом проб и ошибок.

– Сейчас все процессы налажены. Нашими основными товарами являются профлист, штакетник и стеновые панели для внутренней отделки помещений. Профлист в основном применяется для настилов на беседки, веранды, теплицы, летние кафе. Также его применяют в качестве внутренней отделки – например, на автомойках. Штакетник используют для ограждений и заборов. Со стеновыми панелями мы вышли на рынок не так давно, но у нас уже много интересных кейсов и восторженных отзывов. Панели активно используют для отделки лоджий, прихожих, ванных комнат, гостиных, а также офисных и производственных помещений.

– На рынке уже есть много альтернатив тем товарам, которые вы упомянули. А в чем тогда уникальность ваших предложений для клиентов и покупателей?

– У наших товаров есть ряд преимуществ. Во-первых, цены на профнастил и евроштакетник напрямую зависят от цен на металл, а они иногда возрастают настолько, что не каждый может себе позволить покрыть таким листом крышу или сделать ограждение. Во-вторых, металл повреждается от механических воздействий, страдает от коррозии. А мы предлагаем достойную альтернативу по более низкой цене: ПЭТ-пластик гнется и восстанавливает форму, не оставляя заломов, он устойчив к открытому огню, не страдает от воды и влаги, не гниет в земле.

«Забор из ПЭТ-пластика может прослужить вам практически вечность! А внешне вы даже не поймете, что штакетник выполнен не из металла – выглядят они абсолютно одинаково».

Проверьте сами – согласно информации из открытых источников, пластиковая бутылка может разлагаться в почве до 700 лет. Это значит, что забор из ПЭТ-пластика может прослужить вам практически вечность! А внешне вы даже не поймете, что штакетник выполнен не из металла – выглядят они абсолютно одинаково.

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– Кроме того, у нас представлена широкая палитра цветов. Мы предлагаем клиентам не только базовые цвета (коричневый, зеленый, синий), но и множество других – от сиреневого до серебристого. Также часто люди ищут надежный вариант покрытия, но при этом он должен пропускать свет – на такие случаи у нас разработана линейка полупрозрачных цветов, а также есть полностью прозрачный пластиковый профлист.

Если говорить про нашу новинку, ПЭТ-панели для внутренней отделки помещений, здесь нашим основным конкурентом являются ПВХ-панели. Они, как правило, токсичны, их нельзя сдать в переработку. Монтаж таких панелей более трудозатратен и требует подготовки стен, а в процессе монтажа между панелями остаются видимые стыки. Мы разработали собственные панели с различными рельефами и возможностью нанесения любых цветных рисунков. ПЭТ-панели можно применять в любых видах помещений, они абсолютно безопасны, а с монтажом справится даже хрупкая девушка (мы проверяли).

– Где сейчас можно приобрести товары компании «Локопласт»?

– У нас работает отдел продаж, товары можно заказать напрямую от завода-производителя. Также мы активно развиваем дилерскую сеть. Во многих регионах России мы уже представлены, поэтому если вы находитесь далеко от Удмуртской Республики, вероятно, удобнее, быстрее и дешевле вам будет заказать товар у дилера. Кроме того, мы представлены на самых популярных маркетплейсах, Ozon и Wildberries, а также сотрудничаем с крупными магазинами-ритейлерами, такими как «Леруа Мерлен» или «Ильич».

«Распространенный стереотип: сортировать мусор – это бесполезное занятие, потому что в итоге все увозят на одну свалку. Но это не так! Мы – живое доказательство того, что переработка в России существует».

– Как вы считаете, в России трудно строить бизнес, связанный с переработкой пластика? С какими трудностями сталкиваетесь лично вы?

– Отчасти, да. Иногда бывают проблемы с сырьем – очень сложно найти и быстро выкупить пластиковые отходы, чтобы начать их переработку. Это, пожалуй, самая серьезная проблема на сегодняшний день, потому что все производство может встать, если сырья не будет.

Кроме того, в работе мы часто сталкиваемся с различными предубеждениями и страхами. Например, «вторичный пластик» ассоциируется у людей с грязными бутылками, которые мы принесли со свалки, а теперь предлагаем разместить их в своей спальне. Однако наши материалы для внутренней отделки безопасные и чистые, они не выделяют и не впитывают никаких запахов. Мы стараемся бороться с такими установками. Рассказываем, что это пищевой пластик – тот же самый, из которого делают бутылки для различных напитков. У нас есть экологический сертификат и вся необходимая документация, подтверждающая высокое качество продукции.

Другой распространенный стереотип: сортировать мусор – это бесполезное занятие, потому что в итоге все увозят на одну свалку. Но это не так! Мы – живое доказательство того, что переработка в России существует. И мы искренне надеемся, что деятельность нашей компании и освещение таких важных тем, как переработка пластика, поможет развить культуру раздельного сбора отходов в нашей стране.