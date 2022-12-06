На планете все больше мелких озер. Почему это плохо?

Это явление способствует глобальному потеплению.

Новое исследование показало, что небольшие озера значительно распространились по Земле за последние четыре десятилетия, и это – тревожная тенденция, учитывая количество парниковых газов, выделяемых пресноводными водоемами.

По словам ученых, в период с 1984 по 2019 год поверхность мировых озер увеличилась в размерах более чем на 46 000 квадратных километров. Это сопоставимо с площадью Дании.

Углекислый газ, метан, закись азота и другие газы постоянно образуются в озерах из-за деятельности бактерий и грибков, которые питаются мертвыми растениями и животными, опустившимися на дно озера. В целом расширение озер соответствует годовому увеличению выбросов углерода в районе 4,8 тераграммов (или триллионов граммов) CO₂. Это, если продолжать сравнивать показатели со странами, равно увеличению выбросов CO₂ всей Великобританией за 2012 год.

«В последние десятилетия в озерах произошли серьезные и быстрые изменения, которые повлияли на учет парниковых газов, а также на экосистемы и доступ к водным ресурсам. Среди прочего, наши новые знания о размерах и динамике озер позволяют нам лучше рассчитать их потенциальные выбросы углерода», – Цзин Тан, эколог из Копенгагенского университета.

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Исследователи использовали комбинацию спутниковых снимков и алгоритмов глубокого обучения, чтобы оценить расширение озер. Всего было запротоколировано 3,4 миллиона озер. По словам ученых, небольшие озера (менее одного квадратного километра) очень важны для расчета парниковых газов, потому что они производят неожиданно большой объем выбросов по сравнению с их размером.

На эти не слишком обширные водоемы приходится всего 15 процентов от общего покрытия озерами Земли, но они несут ответственность за 45 процентов увеличения выбросов углекислого газа и 59 процентов увеличения выбросов метана за период с 1984 по 2019 год.

Охват озер по всему миру за два периода времени с 1984 по 2019 год Фото: University of Copenhagen

«Небольшие озера выделяют непропорционально большое количество парниковых газов, потому что они обычно накапливают больше органических веществ, которые превращаются в газы. А также потому, что они часто неглубокие. Это облегчает проникновение газов на поверхность и в атмосферу. В то же время малые озера гораздо более чувствительны к изменениям климата и погоды, а также к вмешательствам человека. В результате их размеры и химический состав воды сильно колеблются», – Цзин Тан.

Исследователи говорят, что более половины увеличения площади озер за исследуемый период связано с деятельностью человека – в основном, с недавно построенными водохранилищами. Остальное в основном связано с таянием ледников и таянием вечной мерзлоты, которые вызваны потеплением нашей планеты.

Ученые надеются, что их данные окажутся полезными для будущих климатических моделей, поскольку значительная часть парниковых газов потенциально поступает с поверхности озер по мере дальнейшего таяния и потепления.

«Кроме того, этот набор данных можно использовать для более точной оценки водных ресурсов в пресноводных озерах и для более точной оценки риска затопления, а также для более эффективного управления озерами, поскольку площадь озера также влияет на биоразнообразие», – заключает Тан.