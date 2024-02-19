Новое исследование: есть связь между количеством самоубийств и качеством воздуха

Ученые обработали данные примерно 1400 станций мониторинга качества воздуха по всему Китаю.

Исследование китайских ученых показало, что уровень самоубийств растет по мере снижения качества воздуха. Оно также показывает, как общенациональный план правительства по сокращению загрязнения воздуха помог предотвратить десятки тысяч самоубийств всего за несколько лет.

В Китае находятся одни из самых загрязненных городов в мире, его мегаполисы окутаны густым смогом, тяжелым бременем нависающим над миллионами городских жителей. Около 16 процентов самоубийств во всем мире происходят в Китае, хотя в последние годы уровень самоубийств в стране существенно снизился.

Есть несколько причин, почему это происходит: от увеличения доходов до культурных сдвигов. Но новое исследование группы экономистов объединило данные о качестве воздуха и сообщения о смертях в результате самоубийств. С большей ясностью видно, насколько тесно связаны между собой плохой воздух и уровень самоубийств.

В 2013 году Китай представил план действий по предотвращению и контролю загрязнения воздуха, который ограничивал промышленные источники загрязнения, регулировал выбросы транспортных средств, способствовал переходу с угля на природный газ для отопления. и поощрял переход на солнечную и ветровую энергию, что привело к заметному улучшению качества воздуха.

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Это привело к резкому снижению количества самоубийств по всей стране. По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC), в период с 2010 по 2021 год годовой уровень самоубийств снизился с 10,88 до 5,25 самоубийств на 100 000 человек.

В своем исследовании авторы работы изучили еженедельные данные о качестве воздуха и обратили внимание на метеорологические явления, которые называют тепловыми инверсиями, они удерживают загрязнение воздуха вблизи земли в слое холодного воздуха, прижатом более горячей полосой выше.

Эти инверсии обычно длятся всего несколько часов, но на уровне округа они могут повысить среднюю еженедельную концентрацию мелких твердых частиц в воздухе (известных как PM2,5) примерно на один процент. Предыдущие исследования показали, как эти маленькие частицы могут перемещаться непосредственно в мозг, изменяя его химический состав всего за 24 часа и приводя к ухудшению психического здоровья и, возможно, к ухудшению эмоциональной регуляции в долгосрочной перспективе.

Основываясь на этих исследованиях, которые обеспечивают правдоподобный механизм, связывающий загрязнение воздуха и самоубийства, Чжан и его коллеги наблюдали явный и внезапный рост числа самоубийств в течение недели после событий тепловой инверсии, но эффект длился не более 7 дней.

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«Это "дополнительные" самоубийства – смерти, которые в противном случае никогда бы не произошли, если бы качество воздуха не ухудшилось», – пишут исследователи.

Исследование может быть ограничено Китаем и показывать только корреляцию между смогом и уровнем самоубийств, но мы все должны прислушаться к его выводам, зная, что почти нигде на Земле больше нет стабильно безопасных уровней загрязнения воздуха, – заключают авторы работы.