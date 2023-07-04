Новый столичный сервис – экотакси. Забирает мусор и увозит

С недавних пор экоцентр «Сборка» запустил удобный сервис для раздельного сбора отходов – экотакси. Услуга работает в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге, Рязани и Калуге.

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Многие люди сегодня готовы к раздельному сбору отходов, однако не все уверены, что их усилия не окажутся напрасными, и мусор попадёт в переработку. Водители экотакси не просто заберут приготовленные к переработке пластик, втулки, картон, стекло, одежду, книги, вещи для благотворительных сборов и даже крупногабаритную технику, но и помогут с сортировкой прямо на месте, если потребуется помощь.



Наряду с пунктами приёма вторсырья, интерактивными музеями переработки, экомагазинами и специальными площадками для проведения фестивалей и мероприятий небезызвестного экологического центра «Сборка» служба экотакси – это пока ещё «молодое» направление его деятельности. Однако география сервиса стабильно расширяется.



Экотакси работает в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге, Рязани и Калуге и продолжает привлекать и обучать всё больше неравнодушных людей. Серьёзные перспективы сервиса побуждают не только сознательных граждан, но и компании с фокусом на глобальный тренд по защите экологии, например, Suzuki, принимать активное участие в инициативах «Сборки». «Сузуки мотоо рус» выделила для работы экотакси автомобиль Suzuki SX4. Suzuki SX4, как самый «старший» брат в линейке бренда, отлично справляется со своими обязанностями как в городе, так и на просёлочных дорогах, где требуется повышенная проходимость.



Всего за год и десять месяцев с помощью сервиса экотакси и автомобиля SUZUKI было вывезено порядка 49 тонн вторсырья!



Заказать услугу просто — нужно лишь заполнить заявку на сайте ecosborka.ru/ecotaxi/. Водитель сможет приехать на следующий день (предварительно согласовав точные дату и время) и забрать вторсырьё прямо из квартиры или офиса, единственное условие — чтобы оно было правильно упаковано в завязанные пакеты либо закрытые коробки и было чистым и сухим.





