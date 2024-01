Обычная бутылка воды может содержать сотни тысяч частиц нанопластика. И что?

Ученые говорят, что эти частицы проникают в клетки организма.

Согласно новому исследованию, в бутылках воды, которые продаются в магазинах, может содержаться в 10-100 раз больше частиц пластика, чем предполагалось ранее.

По словам экспертов, нанопластики, составляющие одну тысячную средней ширины человеческого волоса, настолько малы, что могут мигрировать через ткани пищеварительного тракта или легких в кровоток, распространяя потенциально вредные синтетические химические вещества по всему телу и клеткам.

Микропластик представляет собой фрагменты полимера, размер которых может варьироваться от 1 микрометра до 5 миллиметров. Частицы меньшего размера считаются нанопластиком.

Ученые выяснили, что литровая бутылка воды в среднем содержит 240 000 пластиковых частиц семи типов пластика, из которых 90% были идентифицированы как нанопластики, а остальные – как микропластики.

«Почти так же, как мы постоянно отбрасываем клетки кожи, пластик постоянно отслаивает маленькие кусочки, которые отламываются, например, когда вы открываете пластиковый контейнер для купленного в магазине салата или сыра, завернутого в пластик», – Шэрри Мэйсон, директор по устойчивому развитию Penn State Behrend в Эри, штат Пенсильвания.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Колумбийского университета представили новую технологию, которая позволяет разглядеть, подсчитать и проанализировать химическую структуру наночастиц в бутилированной воде.

По мнению экспертов, нанопластики являются наиболее опасным типом пластикового загрязнения для здоровья человека. Это связано с тем, что мельчайшие частицы могут проникать в отдельные клетки и ткани крупных органов, потенциально прерывая клеточные процессы и накапливая химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы.

В дополнение к химическим веществам и токсичным металлам, которые могут содержать пластик, есть еще одна относительно неизученная область: вредит ли сам пластиковый полимер организму?

«Раньше нам было сложно оценить потенциальное воздействие полимеров на здоровье человека, потому что не могли обнаружить его на подходящем уровне. Теперь, благодаря новому подходу, мы сможем начать эту работу», – Шэрри Мэйсон.

Новый метод идентификации наночастиц в бутилированной воде, предложенный в исследовании, основан на модифицированной версии рамановской спектроскопии – лазерной методике, которая позволяет анализировать химический состав клеток, измеряя, как молекулы вибрируют в ответ на свет.

В измененной версии, называемой микроскопией вынужденного комбинационного рассеяния (SRS), добавляется второй лазер, который «усиливает предыдущий сигнал на несколько порядков, позволяя обнаружить ранее невидимые наночастицы», говорят ученые.

Значительно улучшая изображение, SRS может четко идентифицировать и захватывать изображения наночастиц за микросекунды, а не за часы, необходимые в случае применения старой техники, – и делать это, не повреждая отображаемые ткани.

На момент публикации исследования алгоритм смог идентифицировать семь типов пластиков: полиамид, полипропилен, полиэтилен, полиметилметакрилат, поливинилхлорид, полистирол и полиэтилентерефталат.