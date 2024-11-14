Охотники за плавниками теперь угрожают маленьким акулам

19 видов прибрежных морских хищниц оказались на грани исчезновения.

Ученые из США и Китая выявили новые угрозы для акул. Было установлено, что мелкие прибрежные виды акул все чаще становятся целью браконьеров, стремящихся заполучить их плавники, а также увеличилось число случаев вылова молодняка крупных видов акул. Для проведения исследования ученые проанализировали ДНК около 4000 акульих плавников, которые были собраны на рынках в 2014-2021 годах.

Анализ показал, что 19 видов маленьких акул находятся под серьезной угрозой исчезновения, хотя они еще не включены в международные программы защиты, такие как СИТЕС (Конвенция о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры).

Также было обнаружено, что среди жертв охотников за плавниками оказались и молодые особи крупных видов акул, таких как акула-молот, шелковая акула и черноперая акула. Исследователи предупреждают, что эта практика может оказать негативное влияние на устойчивое рыболовство, так как массовая гибель молодняка угрожает выживанию будущих поколений этих морских животных.

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Плавники особенно востребованы на азиатском рынке – из него варят знаменитый суп. Высушенный акулий плавник может храниться годами, пока его не сварят и из хрящей не получится бульон. Сами по себе хрящи безвкусны, но придают супу плотность, примерно так же, как говяжьи хрящи – холодцу. В некоторых странах Азии акульи плавники используются в традиционной медицине. Им приписывают различные целебные свойства, хотя научных доказательств этому нет. Некоторые компании используют экстракты из акульих плавников в производстве косметики, а также их могут использовать для создания пищевых добавок.

Ранее ученые выяснили, чего больше всего боятся большие белые акулы.