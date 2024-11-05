Откуда среди льдов Арктики взялось пронзительно-голубое озеро?

Ярко-голубой «талый пруд» с айсбергами возник на вершине безымянного ледника Аляски десять лет назад – и стал зловещим напоминанием о нарастающих темпах таяния льдов в регионе.

В июле 2014 года приборы на борту исследовательского самолета ER-2 зафиксировали один из самых больших когда-либо замеченных «талых прудов» в Арктике.

Реклама

Подобные водные бассейны появляются на поверхности Арктики в конце весны и начале лета в результате таяния льдов от нарастающего тепла. Как появление подобных водоемов влияет на арктические льды, до конца не изучено – известно лишь, что вода поглощает больше тепла от солнца, чем снег и лед, а значит, образование подобного озерца может усилить таяние окружающих льдов.

Одинокое озеро на снимке растянулись на 700 метров в ширину на безымянном леднике Аляски. Лазурные воды безымянного пруда создают иллюзию того, что он очень глубокий, но учёные говорят, что это не так – обычно подобные водоемы не больше 22 сантиметров в глубину.

При этом голубое озеро оказалось исключительно изолированным. Это странно, потому что обычно они группируются в целые кластеры из лужиц поменьше. Почему водоем на снимке такой большой и одинокий, остаётся загадкой – пока неразгаданной.

В последние годы вследствие изменения климата подобные бирюзовые пятна всё гуще усеивают белоснежное ледяное полотно Арктики. Учёные опасаются, что это может вызвать эффект неуправляемого таяния льдов. Поэтому архивное фото, сделанное с самолета, недавно получило новый виток популярности среди исследователей.