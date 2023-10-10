Почти каждый источник питьевой воды в США оказался загрязнен опасными токсинами

Ученые обнаружили как минимум шесть токсинов, таких как мышьяк и уран, в системах, которые используют 95% населения США.

Новое исследование показало, что почти все население США пьет воду из общественных систем, содержащих небезопасные уровни токсичных загрязнителей.

Ученые из Университета Нью-Мексико выявили как минимум шесть загрязнителей, в первую очередь мышьяк, нитраты, уран и свинец, которые связаны с неврологическими проблемами со здоровьем. По оценкам ученых, такие жидкости поступают в дома около 320 миллионов американцев.

Авторы доклада сообщают, что эти шесть загрязняющих веществ представляют собой небольшую часть из тысяч химических веществ, присутствующих в питьевой воде.

«Загрязняющие вещества, представленные в нашем исследовании, представляют собой крошечную долю из тысяч регулируемых и нерегулируемых химических веществ, присутствующих в питьевой воде. Этот обзор иллюстрирует наличие множества химических опасностей в нашей питьевой воде и подчеркивает необходимость согласованных усилий по инвестированию в модернизацию нашей инфраструктуры питьевой воды, ужесточение стандартов питьевой воды, разработку и внедрение улучшенной очистки воды, сбор и распространение данных мониторинга», – пишут исследователи.

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Команда выяснила, что мышьяк обнаруживается более чем в 50 процентах общественных систем водоснабжения (CWS), причем 2,6 процента превышают максимальный допустимый уровень загрязнения (MCL).

Такие высокие уровни были обнаружены в регионах юго-запада США и Великих равнин, где происходят процессы добычи твердых пород и образуются отходы шахт. Мышьяк уже давно попадает в системы питьевой воды, но, хотя максимальный допустимый уровень загрязнения составляет 0,010 микрограмм/литр (мкг/л), в некоторых частях США наблюдаются более высокие уровни. В исследовании подчеркивается, что с 2009 по 2011 год средняя концентрация мышьяка по всей стране составляла 1,70 мкг/л.

По словам ученых, повторное воздействие вредных веществ может повредить ДНК, ослабить иммунную систему и привести к образованию раковых клеток, а также к высокому кровяному давлению и сердечным заболеваниям.

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Наличие свинца связано с историей использования этого материала в трубах водопроводных систем Америки в 1800-х годах. Тем не менее, свинцовые трубы продолжали устанавливать в США до тех пор, пока они не были запрещены в 1986 году, в том числе в таких местах, как Чикаго, где до этого времени требовалась установка свинцовых линий обслуживания.

Свинец высокотоксичен и связан с неблагоприятными последствиями для здоровья практически всех систем организма, включая нервную, сердечно-сосудистую, почечную, иммунологическую, гематологическую и репродуктивную системы.

Уран естественным образом встречается в земной коре и попадает в водные системы в результате геохимических процессов. Предыдущие исследования показали, что 74 процента американцев имеют следы этого вещества в моче, а в организме человека оно накапливается в костях и почках.