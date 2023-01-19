Подснежникам в Сочинском нацпарке дали охранников

Собирать эти и другие первоцветы запрещено законом – за это полагается штраф.

В лесах Сочинского национального парка в Краснодарском крае уже началось цветение первоцветов. На особо охраняемой территории начали появляться краснокнижные подснежники, цикламены и морозники.

Их категорически запрещено собирать, однако из-за своей красоты и привлекательности растения часто становятся жертвами браконьеров и появляются на прилавках уличных торговцев. Вот почему уже с середины января в нацпарке усилили патрулирование в местах, где растут первоцветы. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.

«На страже защиты первых весенних цветов в усиленном режиме работают все участковые лесничества. Дополнительное патрулирование в местах произрастания первоцветов организовано силами общественных и государственных инспекторов в области охраны окружающей среды. Силами госинспекторов, мобильной оперативной группой «Леопард» совместно с сотрудниками УВД города Сочи проводятся рейды по местам произрастания и заготовки редких растений», – рассказал заместитель директора по лесохозяйственной деятельности и охране окружающей среды Сочинского национального парка Владимир Атоян.

Зимовник (морозник) кавказский (Helleborus caucasicus). Это морозостойкое растение способно выдерживать низкие зимние температуры, цветут морозники с декабря по март. Фото: Федор Лашков / Фотохостинг rtraveler.ru

Реклама

Сбор первоцветов строго запрещён природоохранным законодательством. Согласно статье 8.39 КоАП РФ за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений предусмотрено привлечение к административной ответственности, влекущее за собой наложение штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей с конфискацией растений; на должностных лиц – от 15 000.

Одним штрафом наказание не ограничивается. Нарушителю также необходимо возместить нанесенный природе ущерб. К примеру, за каждый цветок, сорванный на территории Сочинского нацпарка, придётся заплатить 450 рублей. Отягчающими обстоятельствами могут стать продажа, покупка и пересылка растений. В этом случае цифры могут увеличиться.