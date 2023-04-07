«Прыгуны идут к нам»: американский штат захватили прыгающие черви

Незваные гости могут разрушить местную экосистему.

В штате Миссури (США) началось нашествие прыгающих червей, или алабамских прыгунов, которые могут разрушить местную экосистему.

Обычные земляные черви обогащают почву и помогают насытить ее кислородом и водой. Но их алабамские сородичи действуют иначе — они поедают все полезные вещества в верхнем слое почвы, из-за чего та становится менее плодородной.

Прыгающие черви — это инвазивный вид земляных червей, который попал в Северную Америку из Азии вместе с растениями и другой агрокультурной продукцией. Свое название представители вида получили потому, что сильно извиваются и почти подпрыгивают, если их тревожат.

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Опасность алабамских прыгунов в том, что они способны иссушить почву до состояния кофейных зерен, при этом оставляя на поверхности твердые фекалии. Прыгающие черви способствуют эрозии почвы и повреждают корневые системы растений. При этом остановить их распространение очень сложно, поскольку они активно размножаются при помощи яиц.

«Мы знаем, что алабамские прыгуны идут к нам. Мы не можем сказать, как именно их распространение отразится на природе Миссури. Но если они захватят обширные природные зоны, из этого не выйдет ничего хорошего», — отметила сотрудник Департамента по охране Миссури Анжела Соколовски.

Ранее прыгающие черви уже стали большой проблемой для земледельцев и экологов Миннесоты и Висконсина: в этих штатах прыгуны нанесли существенный ущерб природным зонам. По данным Департамента охраны природы, сокращение количества гумуса уже стало приводить к уменьшению числа рептилий, гнездящихся на земле птиц и мелких млекопитающих. Это, в свою очередь, нарушает пищевые цепочки.

Ранее сообщалось, что биологи заставили червей светиться при загрязнении воздуха.