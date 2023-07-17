Птицы массово используют для гнезд пластик и другие искусственные материалы

Пернатые начали это делать как минимум с XIX века.

Представители дикой фауны чрезвычайно часто взаимодействуют с пластиковыми отходами в море – эти случаи подробно задокументированы за десятилетия наблюдений. Но именно птицы сталкиваются с искусственными материалами чаще других животных, так как они чрезвычайно подвижны и их можно встретить практически повсюду в мире.

Говоря о пластиковом загрязнении, мы часто делаем акцент на куче пластика на пляжах и в океане, на его негативном воздействии на животных, но в новом исследовании учёные выяснили, как птицы приспособили пластик себе на пользу и научились жить рядом с засильем искусственных материалов в природе.

«Успех размножения птиц часто тесно связан с функциональностью гнезда, и мы хотели понять, могут ли искусственные материалы играть важную роль в создании современных птичьих гнезд. И если да, то мы хотели узнать, какие птицы используют эти материалы и предпочитают ли одни материалы другим», – пишут исследователи.

Ученые провели поиск в рецензируемой научной литературе за более чем столетие с использованием таких терминов, как «антропогенный» или «искусственный материал» и «гнездо», и выявили 2771 соответствующую статью.

Оставив только те исследования, в которых описывалось использование искусственных материалов гнездящимися птицами, ученые обнаружили доказательства такого поведения почти в 35 000 гнезд 176 видов птиц, о которых сообщалось в 75 статьях. Эти виды встречались на всех континентах, кроме Антарктиды.

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Птенцы белого аиста в гнезде, содержащем антропогенные материалы Фото: Zuzanna Jagiello

Оказывается, такое поведение широко распространено среди птиц, включая уток, хищных птиц, чаек, бакланов и многих певчих птиц.

«Мы были удивлены, обнаружив, что самые ранние наблюдения были сделаны еще в 1830-х годах. Мы определили пластик как самый важный тип материала, но также нашли доказательства использования птицами ткани, бумаги, металла и многого другого», – отмечают ученые.

Чтобы проверить несколько гипотез, которые могли бы объяснить это интересное поведение, исследователи построили статистические модели, которые изучали, связано ли использование антропогенных материалов для гнезд с биологией вида. Они обнаружили, что пластик и другие предметы, созданные руками человека, с большей вероятностью можно было найти в гнездах видов с большими различиями в размерах тела между самцами и самками (это называется половым диморфизмом), а также у тех, кто строит сложные куполообразные гнезда.

«Из всех видов животных птицы, возможно, лучше всего подходят в качестве биоиндикаторов загрязнения окружающей среды. Разумеется, никто из нас не хочет, чтобы диких животных заставляли взаимодействовать с материалами, созданными человеком. Но эти поведенческие адаптации, по крайней мере, дают нам, орнитологам, замечательную возможность следить за изменяющейся средой», – пишут исследователи.