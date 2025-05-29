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Птицы в Австралии похрустывают в руках: в них очень много пластика

Птицы в Австралии похрустывают в руках: в них очень много пластика

Ученые пришли в шок, обнаружив внутри одной птички 778 разномастных кусочков пластика.

Крошечный и довольно отдаленный вулканический остров Лорд-Хау на восточном побережье Австралии является домом всего для 500 человек. Но на острове есть и другие обитатели – около 44 000 буревестников, которых здесь называют «бараньими птицами». 

Изучение этих пернатых в прошлом месяце по-настоящему поразило австралийских ученых – увы, в плохом ключе. Оказалось, что маленькие тельца буревестников были настолько полны пластика, что даже при лёгком нажатии на птицу можно было услышать сильный хруст и потрескивание (ученые даже записали эти звуки победившего пластмассового мира на аудио!). 

Самое большое количество пластика, которое до этого попадалось ученым в теле одной птицы, – 403 кусочка. К сожалению, этот рекорд был побит после последней экспедиции орнитологов на Лорд-Хау. 

Теперь исследователи обнаружили 778 кусочков пластика в теле птенца буревестника, чей возраст не превышал 80 дней. 

«И это в одном из самых нетронутых уголков нашей планеты!», – с горечью заметила доктор Джен Лаверс, которая изучает птиц острова Лорд-Хау последние 18 лет. 

Фото: David Stanley / Flickr
Место гнездования морских птиц на восточном побережье острова Лорд-Хау.

«Теперь внутри птиц так много пластика, что вы можете почувствовать его снаружи, ощупывая живую птицу. Когда вы нажимаете на её живот… вы слышите, как кусочки трутся друг о друга и поскрипывают».

Команда доктора Лаверс попыталась помочь птицам, промыв некоторым из них желудки: так они наткнулись внутри буревестников на окурки, колпачок от шприца, крышки и множество других кусков пластика. По словам ученых, некоторые пластиковые обломки, обнаруженные внутри живых и погибших птиц, можно идентифицировать по брендам продукции.

Фото: Neal Haddaway / abc.net.au
Промывание желудка птице

К сожалению, ситуация с пластиковыми отходами в океанах остаётся плачевной не только в районе Австралии, но и по всему миру.

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