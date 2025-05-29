Птицы в Австралии похрустывают в руках: в них очень много пластика

Ученые пришли в шок, обнаружив внутри одной птички 778 разномастных кусочков пластика.
Крошечный и довольно отдаленный вулканический остров Лорд-Хау на восточном побережье Австралии является домом всего для 500 человек. Но на острове есть и другие обитатели – около 44 000 буревестников, которых здесь называют «бараньими птицами».
Изучение этих пернатых в прошлом месяце по-настоящему поразило австралийских ученых – увы, в плохом ключе. Оказалось, что маленькие тельца буревестников были настолько полны пластика, что даже при лёгком нажатии на птицу можно было услышать сильный хруст и потрескивание (ученые даже записали эти звуки победившего пластмассового мира на аудио!).
Самое большое количество пластика, которое до этого попадалось ученым в теле одной птицы, – 403 кусочка. К сожалению, этот рекорд был побит после последней экспедиции орнитологов на Лорд-Хау.
Теперь исследователи обнаружили 778 кусочков пластика в теле птенца буревестника, чей возраст не превышал 80 дней.
«И это в одном из самых нетронутых уголков нашей планеты!», – с горечью заметила доктор Джен Лаверс, которая изучает птиц острова Лорд-Хау последние 18 лет.
«Теперь внутри птиц так много пластика, что вы можете почувствовать его снаружи, ощупывая живую птицу. Когда вы нажимаете на её живот… вы слышите, как кусочки трутся друг о друга и поскрипывают».
Команда доктора Лаверс попыталась помочь птицам, промыв некоторым из них желудки: так они наткнулись внутри буревестников на окурки, колпачок от шприца, крышки и множество других кусков пластика. По словам ученых, некоторые пластиковые обломки, обнаруженные внутри живых и погибших птиц, можно идентифицировать по брендам продукции.
К сожалению, ситуация с пластиковыми отходами в океанах остаётся плачевной не только в районе Австралии, но и по всему миру.