Птицы в Австралии похрустывают в руках: в них очень много пластика

Ученые пришли в шок, обнаружив внутри одной птички 778 разномастных кусочков пластика.

Крошечный и довольно отдаленный вулканический остров Лорд-Хау на восточном побережье Австралии является домом всего для 500 человек. Но на острове есть и другие обитатели – около 44 000 буревестников, которых здесь называют «бараньими птицами».

Изучение этих пернатых в прошлом месяце по-настоящему поразило австралийских ученых – увы, в плохом ключе. Оказалось, что маленькие тельца буревестников были настолько полны пластика, что даже при лёгком нажатии на птицу можно было услышать сильный хруст и потрескивание (ученые даже записали эти звуки победившего пластмассового мира на аудио!).

Самое большое количество пластика, которое до этого попадалось ученым в теле одной птицы, – 403 кусочка. К сожалению, этот рекорд был побит после последней экспедиции орнитологов на Лорд-Хау.

Теперь исследователи обнаружили 778 кусочков пластика в теле птенца буревестника, чей возраст не превышал 80 дней.

«И это в одном из самых нетронутых уголков нашей планеты!», – с горечью заметила доктор Джен Лаверс, которая изучает птиц острова Лорд-Хау последние 18 лет.

Место гнездования морских птиц на восточном побережье острова Лорд-Хау. Фото: David Stanley / Flickr

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«Теперь внутри птиц так много пластика, что вы можете почувствовать его снаружи, ощупывая живую птицу. Когда вы нажимаете на её живот… вы слышите, как кусочки трутся друг о друга и поскрипывают».

Команда доктора Лаверс попыталась помочь птицам, промыв некоторым из них желудки: так они наткнулись внутри буревестников на окурки, колпачок от шприца, крышки и множество других кусков пластика. По словам ученых, некоторые пластиковые обломки, обнаруженные внутри живых и погибших птиц, можно идентифицировать по брендам продукции.

Промывание желудка птице Фото: Neal Haddaway / abc.net.au

К сожалению, ситуация с пластиковыми отходами в океанах остаётся плачевной не только в районе Австралии, но и по всему миру.