Как чашка кофе может помочь планете: 4 этапа переработки жмыха

17 апреля отмечается Международный день кофе, одного из самых популярных напитков на планете. А знали ли вы, что пить кофе может быть не только вкусно, но и экологично? Например, «Вкусно – и точка» отдает свой кофейный жмых на переработку, где он превращается в полезный биогумус. Рассказываем о проекте – и о путешествии, которое совершает жмых на пути к своей метаморфозе.

«Вкусно – и точка» – лидер по продажам кофе в России. Каждый третий покупатель кофе вне дома заказывает его именно в одном из предприятий сети (по данным ООО «РОМИР Панель» за январь-март 2023 года). А ещё в компании следуют принципам устойчивого развития: сокращают углеродный след за счет энергоэффективных решений и отправляют отходы на переработку. Так, например, на переработку отправляется картон, отработанное фритюрное масло, и даже старая униформа сотрудников. Новая экоинициатива «Вкусно — и точка» решает вопрос еще одного типа отходов – кофейного жмыха.

В рамках проекта, который начался прошлым летом, часть предприятий «Вкусно – и точка» в Москве и Петербурге передает кофейный жмых на производство экологически чистого биогумуса. Это органическое удобрение питает почву необходимыми макро- и микроэлементами, придает ей водоудерживающую способность, нормализует уровень рН и улучшает структуру, обеспечивая аэрацию.



1 этап. С миру – по нитке, с предприятия – по жмыху

Кофейный жмых – это органические отходы, которые остаются после заварки молотого кофе. После приготовления одной порции любого кофе во «Вкусно – и точка» получают спрессованную «таблетку» жмыха: с этого и начинается экологичный цикл. Предприятия, которые участвуют в инициативе, в месяц собирают около 25 тонн кофейного жмыха. Получается, что свой вклад в сбор жмыха – ценного удобрения для почвы – ежемесячно вносят примерно 1 250 000 чашек кофе (и их покупателей)!

Интересный факт В предприятиях «Вкусно – и точка» стоят энергоэффективные кофемашины – они потребляют на 20% меньше электроэнергии, чем другие. Экономия электроэнергии помогает сократить выбросы парниковых газов (CO2), сокращая негативное воздействие на окружающую среду.

Жмых во всех предприятиях «Вкусно – и точка» одинаковый, потому что везде используется один и тот же кофейный бленд, обжаренный специально для сети.

Сейчас в проекте по сбору и переработке жмыха участвуют 80 предприятий «Вкусно – и точка» в Москве и 11 – в Петербурге. Весь жмых здесь бережно собирают отдельно, чтобы не допускать попадания других отходов. В итоге получается чистая фракция органического сырья, готовая к переработке.

2 этап. Собираем, накапливаем и перемешиваем (но не взбалтываем!)

Несколько раз в неделю пакеты с кофейным жмыхом забирают из предприятий «Вкусно – и точка» и отвозят на складв Подмосковье. Партнер проекта - компания«ЭКОВЕЙ», которая также участвует в других экоинициативах – например, забирает отработанное фритюрное масло, чтобы произвести из него компоненты для биотоплива, которым заправляют морские суда.

На складе жмых накапливают, пересыпают вспециальные мешки, ворошат – таким образом, готовят для отправки большой партией на вермифермы, где компостные черви будут перерабатывать кофейные отходы в экологически чистый и полезный для почвы биогумус.

Интересный факт С начала проекта по переработке кофейного жмыха во «Вкусно – и точка» собрали больше 200 тонн жмыха — примерно столько весят 40 слонов или один крупный синий кит!

3 этап. Тысяча червей: что такое вермиферма и как это работает

На вермифермах разводят специальный вид червей под названием дендробена – они больше едят (соответственно, могут справиться с большими объемами отходов), лучше размножаются и медленнее ползают. Этих животных особенно уважают не только огородники, но и рыбаки – дендробена очень популярна в качестве наживки.

На вермиферме приятно пахнет влажной землей, будто после дождя, постоянно поддерживается необходимая температура и уровень влажности, а также обеспечена аэрация – все для того, чтобы «работники» не теряли активности и темпа переработки.

«Чистый» кофейный жмых не используется – в дикой природе жареный кофе не водится, так что для флоры и фауны в чистом виде он слишком кислый. Поэтому его разбавляют другой органикой, оставляя примерно 10% сырья.

проверь себя Угадайте, что ещё полезного делают черви с субстратом в процессе вермикомпостирования? Понижают его водопрочность А вот и нет! Дождевые черви повышают водопрочность структурных агрегатов субстратов, прошедших через их кишечник. Обеззараживают биогумус. Правильно! Биогумус – это очищенная органика без вредителей, паразитов и патогенов. Обеззараживание субстрата происходит как раз в процессе пищевой деятельности дождевых червей. Повышают содержание циркония Не угадали. Биогумус часто отличается увеличенным количеством азота, водорастворимых форм фосфора и калия. Но содержание циркония черви там не увеличивают.

4 этап. Сколько плюсов в биогумусе?

Благодаря вермифермам, которые производят биогумус, решается сразу несколько задач. Во-первых, органические отходы не направляются на полигон. Во-вторых, когда-то выросшее из земли кофейное зерно в итоге снова возвращается в землю (пусть и в переработанном виде), тем самым закругляя природный цикл.

И, наконец, применение биогумуса повышает урожайность культур, снижает кислотность почвы и улучшает её микрофлору. При этом почва обогащается микро- и макроэлементами.

Биогумус восстанавливает землю ускоренными темпами. Это особенно важно в условиях современного истощения почвы – важнейшего для человечества ресурса.

проверь себя Как вы думаете, сколько времени занимает образование одного сантиметра плодородной земли? 1 год Считается, что на образование одного сантиметра плодородной земли нужно не менее сотни лет! 100 лет Все так! 1000 лет Считается, что на образование одного сантиметра плодородной земли нужно не менее сотни лет!

Вот и получается: когда вы покупаете кофе во «Вкусно – и точка», срабатывает своеобразный «эффект бабочки»: 10-20 грамм кофейного жмыха от вашей чашки кофе в итоге могут оказаться в мешке биогумуса. Позже им кто-то будет удобрять поле или огород, помогая планете в нелегком деле восстановления почвы.