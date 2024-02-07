Раки-отшельники массово селятся в мусоре вместе ракушек

Вместо привычных покинутых ракушек они используют крышки от бутылок, части старых лампочек и разбитые стеклянные бутылки.

Польские исследователи изучили 386 изображений раков-отшельников, которые выбрали в качестве жилища искусственные панцири из пластика и стекла. Фотографии были загружены пользователями на онлайн-платформы, а затем проанализированы учеными.

Из 386 фотографий в подавляющем большинстве (326 случаях) были изображены раки-отшельники, использующие в качестве убежищ пластиковые отходы. На первый взгляд, это яркий пример того, как деятельность человека может изменить поведение диких животных и жизнь целой экосистемы.

Раки-отшельники являются отличным модельным организмом для изучения, поскольку они ведут себя по-разному, и эти различия можно легко измерить. Раки-отшельники по мере взросления меняют несколько раковин подходящих им по размеру для укрытия от хищников. Обычно домом для этих раков служат пустые раковины брюхоногих моллюсков.

Без хорошего панциря не выжить, поэтому раки-отшельники стремятся оценить пригодность любых новых «жилищ», которые они встречают. А в последнее время они, судя по всему, частенько встречают различные отходы, попавшие в океан.

Раки, укрывающиеся в мусоре Фото: Shawn Miller

В первую очередь раки ищут раковины, которые достаточно велики, чтобы защитить их, но при принятии решений они также принимают во внимание тип раковины, ее состояние и даже цвет – фактор, который может повлиять на то, насколько заметным может быть животное.

Часть раков очевидно предпочитает занимать пластиковые предметы, а не натуральные панцири – и это доказало последнее исследование.

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В поисках жилища рак-отшельник может остановиться и на других предметах – например, пластиковых бутылках. Попав в бутылку, часто рак уже не может выбраться. После смерти животное издает специальный химический сигнал, чтобы сообщить другим ракам, что потенциальная раковина стала доступной. Таким образом, погибшее животное запускает цепную реакцию: его сигнал привлекает другого рака, который в свою очередь умирает в этой же бутылке. В конечном итоге, формируется сверхсильный сигнал, который приводит к неминуемой кончине еще больше раков.

Польское исследование поднимает ряд вопросов. Во-первых, насколько распространено использование пластикового мусора вместо ракушек? 326 раков, изученных в процессе исследования, вполне возможно, лишь малая часть от реального числа таких членистоногих.

И напротив, не исключено, что пользователи могут быть склонны загружать яркие или необычные изображения, поэтому подход ученых может создать преувеличенное впечатление о доле особей в популяции, предпочитающих пластик натуральным раковинам. Чтобы прояснить это, нужны структурированные полевые исследования.

Одно из предположений о причинах такого поведения раков заключается в том, что они вынуждены поступать так из-за недостатка естественных раковин, но специалисты не могут проверить эту гипотезу без дополнительной информации о демографии местных популяций улиток.