Реальные масштабы пластикового загрязнения: в Мировом океане плавает 4,9 миллиона тонн мусора

«Беспрецедентный рост» количества пластика в наших океанах начался с 2005 года.

Новое исследование позволяет оценить истинные масштабы глобального пластикового кризиса. Исследователи обнаружили, что в наших океанах плавает 4,9 миллиона тонн пластикового мусора. По их словам, если не предпринимать экстренные меры для решения проблемы, то к 2040 году объем этого мусора увеличится в 2,6 раза.

«Это серьезное предупреждение, что мы должны действовать прямо сейчас и в глобальном масштабе. Нам нужен сильный, юридически обязывающий Глобальный договор ООН о пластиковом загрязнении, который остановит проблему», – Маркус Эриксен, исследователь из Института 5 Gyres.

В ходе исследования ученые проанализировали глобальный набор данных о загрязнении океана пластиком за период с 1979 по 2019 год. Данные были получены с 11 777 станций в шести ключевых морских регионах Северной Атлантики, Южной Атлантики, северной части Тихого океана, южной части Тихого океана, Индии и Средиземноморья.

Анализ данных выявил значительный и быстрый рост как количества, так и распространения пластика с 2005 года. По оценкам исследователей, в 2019 году в наших океанах плавало от 82 до 358 трлн пластиковых частиц (в среднем 171 трлн пластиковых частиц) весом от 1,1 до 4,9 млн тонн (в среднем 2,3 млн тонн).

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«Мы обнаружили тревожную тенденцию к экспоненциальному росту микропластика в мировом океане с начала тысячелетия, когда его концентрация достигла 170 триллионов пластиковых частиц», – Маркус Эриксен.

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Хотя причина такого роста загрязнения после 2005 года остается неясной, у исследователей есть несколько теорий.

«На эти наблюдения могли повлиять политические вмешательства, производство пластика, фрагментация существующего плавающего пластика и/или управление отходами и торговля ими», – пишут исследователи.

К сожалению, они предупреждают, что все может стать еще хуже, если решительные меры не будут приняты немедленно. По их словам, растущее изобилие пластика в поверхностном слое океана требует срочного вмешательства.

В прошлом году 200 стран подписали новое соглашение Организации Объединенных Наций, которое требует от них сокращения производства пластика к 2024 году. Историческое соглашение подписано для того, чтобы избежать «коллапса экосистемы планеты». Это крупнейшая зеленая сделка со времен Парижского соглашения по климату 2015 года, которое обязало правительства ограничивать выбросы парниковых газов и глобальное потепление.

На днях странами-участницами ООН был подписан Договор о защите Мирового океана. Он должен будет защитить 30% Мирового океана от промысла, судоходства и добычи полезных ископаемых.