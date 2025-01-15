Химики из Санкт-Петербурга создали новый фотокатализатор для очистки воды

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета синтезировали фотокатализатор на основе оксида олова, который способен за 35 минут разложить антибиотики и за 20 минут — красители в сточных водах. Эффективность созданного соединения была протестирована на образцах из Невы.

В последние годы содержание органических веществ в сточных водах увеличилось — это связано со стремительным развитием химической индустрии во всем мире. Сегодня ученые активно работают над созданием и внедрением целого ряда технологий экологичного производства, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду.



Среди множества различных органических загрязнителей выделяются два крупных класса — красители и антибиотики, поскольку в больших концентрациях они наиболее токсичны. Красители активно используются в текстильной отрасли, при производстве бытовой химии, пластмассовых изделий, красок и лаков. Антибиотики же широко применяются для лечения разных болезней у людей и профилактики инфекций в сельском хозяйстве, а иногда — при производстве удобрений.



Эти органические вещества могут попадать в отходные воды как в процессе производства, так и при их использовании. Например, нестойкие красители вымываются из тканей при стирке, а антибиотики частично выводятся из организма с биологическими выделениями и попадают в сточные воды, что в длительной перспективе влияет на естественные биологические процессы. Так, сегодня в большинстве крупных рек мира отмечается небольшое превышение концентраций этих веществ, которое на данный момент не оказывает заметного негативного воздействия на окружающую среду.



Химики Санкт-Петербургского университета регулярно проводят исследования и создают технологии, позволяющие решать эту проблему. Так, они уже создали сорбент, помогающий очищать загрязненные воды от антибиотиков, разработали метод очистки с помощью наночастиц и создали нанолисты цинка для систем водоочистки.



В рамках нового проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда, ученые СПбГУ предложили удалить молекулы органических загрязнителей — красителей и антибиотиков — с помощью фотокатализа. Как пояснил один из исследователей, студент СПбГУ Евгений Скрипкин, под действием источника света фотокаталитический материал, находясь в воде, генерирует особые молекулы — активные радикалы или, как их иначе называют, активные формы кислорода, которые разрушают загрязнители.

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Химики Санкт-Петербургского университета разработали фотокатализаторы на основе диоксида олова и проверили их эффективность. Вещества смогли вывести из воды смеси антибиотиков — сульфаперидина, сульфадимиина и сульметоксазола.



Разработанное учеными СПбГУ соединение позволило достичь разложения антибиотиков на более чем 95% за 35 минут, а за 20 минут получить полное разложение смеси из трех красителей — метиленового синего, метиленового фиолетового и родамина 6G.



Как отметил руководитель работы, доцент СПбГУ Михаил Вознесенский (кафедра физической химии), главные плюсы — это безотходность процесса и простота исполнения, ведь для такой операции не нужны сложные устройства и большие затраты времени и средств. Разработка ученых дает возможность воспроизвести аналогичные эксперименты для очистки воды от других органических соединений.