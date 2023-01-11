Дремучая чаща и древние сосны: сотрудники заповедников и нацпарков рассказали о своих любимых лесах

11 января в России отмечают День заповедников и национальных парков. В честь праздника хранители нетронутых российских лесов рассказывают о сокровищах заповедников и национальных парков.

На территории большинства заповедников и национальных парков России произрастают леса. Иногда хвойные или смешанные, скромные северные или буйные субтропические, а в одном из нацпарков можно даже найти единственный в России лиановый лес.

В честь праздника сотрудники трех заповедных территорий рассказывают о тех чудесах, которые можно найти в этих нетронутых уголках природы. А для тех, кто соскучился по прогулкам по зеленым лесам, уже создан виртуальный лес, наполненный спокойствием и гармонией, которых иногда так не хватает в первые дни после праздников – «Влесухорошо.рф».

Сегодня лишь малая часть первозданных лесов находится под охраной заповедных территорий но в наших силах это изменить.

Центрально-Лесной заповедник, Тверская область

Антон Кораблёв @anton.p.korablev, старший научный сотрудник Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН.

Всё в заповеднике крутится вокруг ели. От маленького жучка до хозяина тайги – бурого медведя. А все потому, что Центрально-Лесной заповедник – это один из последних и самый крупный нетронутый кусочек первозданных южно-таёжных лесов в Центральной России. И потому что ель европейская – главный лесообразователь в центральной части Русской равнины.

Фото: Антон Кораблев

Заповедник расположен на Великом водоразделе, где проходит граница водосборных бассейнов Балтийского и Каспийского морей.

Здесь нет впечатляющих горных вершин или притягательных озёр, зато именно здесь есть дремучие еловые леса, что рисуют в детских сказках, захватывающие вид верховые болота, поражающие многообразием оттенков летом и осенью, и тихие лесные ручейки, которые настраивают на созерцательный лад.

Фото: Антон Кораблев

Любопытный факт Заповедник должен был появиться немного в другом месте. Но пока готовили документы, эта территорию уже изуродовали обширными рубками. Основатель заповедника Григорий Леонидович Граве подобрал другую местность с нетронутыми лесами, немного севернее, и 31 декабря 1931 года был создан Центрально-Лесной государственный заповедник. В 2021 году ему исполнилось 90 лет.

Водлозерский национальный парк, республика Карелия

Михаил Павлов – старший государственный инспектор по охране окружающей среды

Затерянный мир первобытных лесов, населенных множеством зверей и птиц, покой пустынных болот. Бесчисленные озера в причудливой паутине рек, неоглядные водлозерские дали под низко нависающим небом, острова с одинокими часовнями, протяжные песни. Все это Водлозерье. В этом краю господствуют три стихии – вода, дикий лес и болотные топи.

Здесь 20 апреля 1991 года был создан национальный парк «Водлозерский». Располагаясь на территориях Республики Карелия и Архангельской области, парк занимает площадь в 0,5 миллиона гектаров и является биосферным резерватом UNESCO.

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Фото: Михаил Павлов

На территории парка сохранен крупнейший в Европе массив коренных лесов европейской тайги. Здесь господствуют темнохвойные ельники и светлые сосняки, встречаются гигантские сибирские лиственницы, произрастающие на западной границе своего ареала. Средний возраст деревьев 200–240 лет, отдельные экземпляры сосны и ели достигают 500-летнего возраста.

Леса населены многочисленными таежными обитателями. Здесь водятся бурый медведь, рысь, росомаха, куница, барсук, выдра, лисица, лось и северный олень.

На территории парка гнездятся лебедь-кликун, гусь-гуменник, серый журавль, филин, крупные совы и другие виды. Особую ценность представляет крупная гнездовая группировка редких хищных птиц: орлана-белохвоста, скопы, беркута. Бассейн озера Водлозера и реки Илексы – это ключевая орнитологическая территория России.

Печоро-Илычский заповедник, республика Коми

Елена Миненко, госинспектор, 2020-2021

Печоро-Илычский заповедник расположен на стыке Русской равнины и Уральской горной страны. Долгое время этот край оставался неисследованным, и сейчас считается наиболее глухим, труднопроходимым и даже самым загадочным районом всего Урала.

Это один из наиболее снежных районов Европы. Устойчивый покров формируется здесь в середине октября. В этом году на нашем кордоне снег лежит с 17 октября. Высота покрова около метра, в горах – доходит до двух. Снег плотный, лежит более 200 дней, и земля освобождается от последних снежных оазисов только в мае.

Каждые десять дней, начиная с октября, мы проводим в окрестностях кордона снегомерную съемку. Сейчас уровень покрова уже превышает полметра, поэтому передвигаться по окрестностям можно только на лыжах или на снегоходе.

Надо сказать, что зима на Северном Урале суровая. Чем ближе к хребту, тем длиннее зимний сезон и более континентальный климат. При продолжительных вторжениях арктических воздушных масс морозы могут быть особенно сильными. Минимальная температура, отмеченная в предгорьях, -50,3 °C. В этом году температурный рекорд пока что -32 °C.

Фото: Елена Миненко

Продолжительность дня в разгаре зимы всего лишь пять часов, и на нашем кордоне, который расположен чуть ниже, солнце в этот период совсем не показывается, скрываясь за лесом и скалами. Поэтому, если хочется поймать солнечный свет, нужно подняться на лыжах до обзорной точки, проторив путь по глубокому снегу.

На территории Печоро-Илычского заповедника расположено много изб, используемых сотрудниками для ночевок во время полевых работ. Одни стоят по берегам рек, другие прячутся в тайге. В такую избу, расположенную недалеко от Вологодской грани, старинной границы между Вологодской и Пермской губерниями, мы ходим регулярно, когда проводим зимний маршрутный учет животных по следам. Делать такой учет необходимо каждую неделю с середины ноября до конца декабря.

Первый день идешь по маршруту до избы, записываешь и затираешь встреченные на пути следы, а на следующий день идешь обратно и считаешь уже свежие, суточные отпечатки, оставленные на снегу таежными животными. На этом маршруте чаще других мы встречаем следы зайцев, белок, соболей и лосей.

Любопытный факт Интересно, что наш заповедник – единственное место в Европе, где обитает соболь и где он проживает совместно с куницей.

Фото: Елена Миненко

Более 85 процентов территории Печоро-Илычского заповедника – это леса. Первым российским природным объектом, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, оказались именно эти места – Девственные леса Коми.

Территория, объединяющая наш заповедник и национальный парк «Югыд Ва», представляет собой самый крупный из оставшихся в Европе массивов первичных лесов, облик которых почти не изменен воздействием человека.

Так как заповедник расположен на стыке Европы и Азии, здесь сходятся европейская и сибирская флоры и проходит граница подзон средней и северной тайги. На основной территории заповедника господствуют темнохвойные леса, сложенные елью, пихтой и кедром (сосной сибирской).

Это единственное место в Европе, где в лесах встречается много кедра. Западная граница его сплошного ареала проходит как раз по долинам верхней Печоры и Илыча.

«Влесухорошо.рф» — это виртуальный лес и комфортное аудиопространство для жителей мегаполисов, у которых не всегда есть возможность вырваться из каменных джунглей. Звуки природы, музыка, аудиопрогулки, медитации, рассказы и сказки сделают лес ближе, чем когда-либо. В офисе или в кафе перед важной встречей, дома или по дороге домой — лес, его целительная сила и поддержка всегда будут рядом. Он поможет сконцентрироваться, настроиться на позитив, расслабиться, погрузиться в сон или на время займет детей историями из жизни природы.