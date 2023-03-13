Только 0,001% населения мира дышит чистым воздухом

Менее 1 процента территории Земли имеет безопасный уровень загрязнения воздуха.

Ни для кого не секрет, что загрязнение воздуха – одна из главных экологических проблем современного мира. Но вряд ли вы представляете себе, насколько она серьезна. Новое исследование глобальных ежедневных уровней загрязнения воздуха показывает, что на планете почти нет мест с безопасным уровнем загрязнения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 99,82% земной поверхности подвержены воздействию твердых частиц 2,5 (PM2,5) – крошечных мелкодисперсных частиц в воздухе, которые ученые связывают с раком легких и сердечными заболеваниями. Количество PM2,5 там выше предела безопасности, рекомендованного ВОЗ. Только 0,001% населения мира дышит воздухом, который считается приемлемым, говорится в исследовании.

Исследование, проведенное учеными из Австралии и Китая, показало, что на глобальном уровне более 70% дней в 2019 году имели суточную концентрацию PM2,5, превышающую 15 мкг газообразного загрязнителя на кубический метр (рекомендованный ВОЗ дневной предел).

Качество воздуха вызывает особую тревогу в таких регионах, как Южная Азия и Восточная Азия, где более 90% дней концентрация PM2,5 превышала пороговое значение в 15 микрограммов. Хотя любое количество PM2,5 вредно, ученые и регулирующие органы, как правило, меньше беспокоятся о ежедневных уровнях, чем о хроническом воздействии.

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«Я надеюсь, что наше исследование сможет изменить мнение ученых и политиков о ежедневном воздействии PM2,5. Кратковременное воздействие, особенно внезапное увеличение PM2,5 вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Если бы каждый день мы могли бы дышать здоровым воздухом, то и долгосрочное воздействие было бы меньше», – Юмин Го, ведущий автор исследования из Университета Монаша в Австралии.

По оценкам ученых, загрязнение воздуха убивает 6,7 миллиона человек в год. При этом почти две трети преждевременных смертей вызваны мелкодисперсными твердыми частицами, хотя количественная оценка глобального воздействия PM2,5 была сложной задачей из-за отсутствия станций мониторинга загрязнения. Для подсчетов Го и его соавторы нашли способ преодолеть эту проблему: они объединили наземные измерения загрязнения воздуха, полученные с более чем 5000 станций мониторинга по всему миру, с моделированием машинного обучения, метеорологическими данными и географическими факторами для оценки глобальных ежедневных концентраций PM2,5.

Исследователи обнаружили, что самые высокие концентрации наблюдаются в Восточной Азии (50 микрограммов на кубический метр), затем следуют Южная Азия (37 микрограммов) и Северная Африка (30 микрограммов). Жители Австралии и Новой Зеландии столкнулись с наименьшей угрозой от мелкодисперсных твердых частиц, как и другие регионы Океании и Южной Америки.

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Исследователи также изучили, как загрязнение воздуха менялось за два десятилетия до 2019 года. Например, в большинстве районов Азии, северной Африки и Африки к югу от Сахары, Океании, Латинской Америки и Карибского бассейна за 20 лет наблюдалось увеличение концентрации PM2,5, отчасти из-за усилившихся лесных пожаров. Годовые концентрации PM2,5 и дни с высоким содержанием PM2,5 в Европе и Северной Америке снизились благодаря более строгим экологическим правилам.

В статье также указывается, что уровни содержания мелких твердых частиц меняются в зависимости от времени года – это происходит из-за деятельности человека, которая ускоряет загрязнение воздуха. Например, в северо-восточном Китае и на севере Индии с декабря по февраль были зарегистрированы более высокие концентрации PM 2,5, что, вероятно, связано с более широким использованием теплогенераторов, работающих на ископаемом топливе, в зимние месяцы. С другой стороны, в южноамериканских странах, таких как Бразилия, концентрация увеличилась в период с августа по сентябрь, что, вероятно, было связано с подсечно-огневым земледелием летом.