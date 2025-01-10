Ученые нашли микропластик в большинстве морепродуктов

Лидерами по загрязненности оказались розовые креветки.

Кажется, в этом мире не осталось мест без пластика: его частицы находят в наших сердцах, мозгах и других органах, а также в организмах животных и листьях растений, в облаках и на дне моря.

Теперь ученые из университетов Портленда и Орегона (США) установили, что большая часть морепродуктов тоже содержит микропластик. Они исследовали шесть экономически значимых видов рыб и креветок, обнаружив 1806 частиц пластика в 180 образцах из 182. Чаще всего встречались полимерные волокна, а также фрагменты и пленки.

Наибольшее количество микропластика содержалось в розовых креветках, наименьшее — в чавыче. Ученые подчеркнули важность дальнейшего изучения этого вопроса, отметив, что микропластик присутствует практически повсеместно, включая воду, мед, мясо и растительную пищу.

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Существует теория, что частицы микропластика могут проникать в мозг и менять поведение.