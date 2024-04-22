Ученые обнаружили опасность радиоактивного загрязнения курильской акватории водой с «Фукусимы»

Российские учёные смоделировали пути распространения и степень загрязнения Южно-Курильской рыболовной зоны водами, сбрасываемыми с АЭС «Фукусима-1». Они предполагают возможность загрязнения прибрежных районов Курильских островов.

Что произошло?

В марте 2011 года из-за землетрясения и цунами в Японии произошла авария на атомной электростанции «Фукусима-1», которая привела к выбросу радиоактивного загрязнения. После аварии основной задачей стало ограничение распространения загрязнения в окружающую среду. В результате к 2023 году в больших емкостях вблизи АЭС скопилось более 1,25 млн тонн технической радиоактивной воды, которая ранее использовалась для охлаждения поврежденных реакторов.

24 августа 2023 года в Японии начался процесс сброса в Тихий океан на расстоянии одного километра от берега через специальный подводный тоннель накопленной технической воды с атомной электростанции. По предварительным данным, к марту 2024 года таким образом было слито около 31 тысячи тонн жидкости, а весь процесс может занять несколько десятилетий.

Что думают экологи?

Правительство Японии утверждает, что сброс воды не угрожает окружающей среде и здоровью людей. То же самое отражено в заключении Международного агентства по атомной энергии. Однако некоторые ученые из разных стран считают, что вода по-прежнему может оставаться загрязненной, хотя количество возможных загрязнителей уже значительно меньше, чем сразу после аварии. При этом китайские ведомства практически сразу выступили против сброса воды в Тихий океан, а также ограничили импорт рыбы из Японии, позднее так же поступили в России.

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Менее чем через месяц после начала сброса воды международные новостные агентства сообщили об обнаружении в водах Тихого океана радиоактивного изотопа трития на северо-восточной границе порта. Тритий — тяжелый изотоп водорода, бета-излучатель, который может через воду попадать в организм рыб и других морских организмов и способствовать их заражению. Концентрация изотопа в воде составила 10 беккерелей на литр, что в 10 раз превышает нормативные значения.

Ученые Санкт-Петербургского университета изучили акваторию Южно-Курильской рыболовной зоны (ЮКРЗ) — одного из наиболее перспективных районов для рыболовного промысла в России. Этот регион богат разнообразными видами морской живности, среди которых сайра, сардина, скумбрия, тресковые рыбы, камбала, тихоокеанские лососи, а также крабы, моллюски, иглокожие и другие.

Об исследовании редакции Russian Traveler рассказали в пресс-службе СПбГУ. Океанологи Университета совместно с учеными из Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева РАН смоделировали возможные пути движения загрязненных вод и механизмы переноса этих загрязнений в рыболовную зону. В результате проведенный анализ показал, что опасность заражения районов российских прибрежных вод радиоактивными водами, сбрасываемыми с АЭС «Фукусима-1», действительно существует. В перспективе загрязненные воды могут проникнуть в акваторию Южно-Курильской рыболовной зоны, где ведется активный промысел. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Doklady Earth Sciences.

Район исследования. Расположение АЭС «Фукусима-1» показано знаком радиационной опасности. Желтая линия обозначает границы ЮКРЗ. В Фото: Doklady Earth Sciences

Ученые также смогли определить время, за которое токсичные частицы попадают в курильскую акваторию. Первые такие частицы достигают территории Южно-Курильской рыболовной зоны уже на 13 день после сброса вод с атомной электростанции. Максимальное их число было зафиксировано на 25 день, после чего концентрация начинает снижаться. Однако даже на 90 день после слива радиоактивной воды такие маркеры остаются.



Кроме того, наблюдения океанологов показывают, что загрязнение акватории ЮКРЗ происходит неравномерно в течение года. Наибольшее число «грязных» маркеров по ретроспективным данным характерно для периода с конца августа до конца октября — именно этот промежуток является наиболее потенциально опасным для промысла в Южно-Курильской рыболовной зоне.