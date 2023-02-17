Ученые объяснили, почему лесные пожары случаются все чаще

Специалисты связали их с изменением температуры воды в Атлантике.
Международная группа ученых-климатологов связала высокий уровень лесных пожаров по всему миру с изменением климата. Специалисты изучили спутниковые данные и записи с метеостанций по всему миру, сделанные в 1982-2018 годах. Они старались понять, из-за чего растет число пожаров по всему миру.
Более ранние исследования показывали, что между событиями по всему миру, происходившими в разное время, существуют климатические связи. К примеру, на погоду во многих частях мира влияет Эль-Ниньо (Южная осцилляция) — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Также известно, что многие крупные пожары на разных континентах ранее происходили ближе друг к другу по времени, что нельзя объяснить сезонными изменениями погоды.
В своей новой работе ученые попытались найти климатические ассоциации между крупными пожарами, которые возникают в схожее время по всему миру. Как выяснилось, примерно 25% глобальных пожаров по времени соответствует характер изменения температуры поверхности воды у экватора в Атлантическом океане. Авторы исследования считают, что этот механизм – один из самых мощных источников пожаров в мире.
Ранее сообщалось, что исследовательская группа, возглавляемая Миннесотским университетом, обнаружила, что к 2100 году почти каждый третий (30 процентов) вид на планете исчезнет или окажется под угрозой исчезновения.
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