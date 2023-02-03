Ученые считают, что если посадить в городах еще деревья – это спасет тысячи жизней

Таким образом, можно снизить температуру воздуха летом.

Новое исследование показало, что посадка большего количества деревьев в городских районах для снижения летних температур может снизить смертность, непосредственно связанную с жаркой погодой.

Моделирование показало, что увеличение количества деревьев на 30 процентов снизит температуру в среднем на 0,4 градуса по Цельсию в жаркие летние месяцы. Согласно выводам ученых, из 6700 преждевременных смертей, связанных с высокими температурами в 93 европейских городах в 2015 году, одну треть можно было бы предотвратить.

«Это первое исследование, в котором прогнозируется количество преждевременных смертей из-за высоких температур в городах, которые можно было бы предотвратить за счет дополнительной высадки деревьев. Мы уже знаем, что высокие температуры в городской среде связаны с негативными последствиями для здоровья, такими как сердечно-дыхательная недостаточность, госпитализация и преждевременная смерть», – Тамара Юнгман, ведущий автор исследования из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal).

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Она добавила, что цель ученых – информировать местных политиков и лиц, принимающих решения, о преимуществах зеленой инфраструктуры в городском планировании для создания более устойчивой и здоровой городской среды».

В городах регистрируются более высокие температуры, чем в пригородах или сельской местности из-за так называемого эффекта «городского острова тепла».

Такое дополнительное тепло вызвано в первую очередь отсутствием растительности, выхлопами систем кондиционирования воздуха, а также темным асфальтом и строительными материалами, которые поглощают и удерживают тепло. Изменение климата уже усугубило проблему. В прошлом году в Европе случилось самое жаркое лето и второй самый теплый год за всю историю наблюдений.

Волны тепла во всем мире достигают рекордных пиков, а их продолжительность увеличилась за последние десятилетия. Сегодня холодная погода по-прежнему вызывает больше смертей в Европе, чем жаркая. Но климатические модели прогнозируют, что связанные с жарой заболевания и смерть станут большим бременем для служб здравоохранения в течение десятилетия.

«Это становится все более актуальным, поскольку Европа испытывает экстремальные колебания температуры, вызванные изменением климата», – Тамара Юнгман.

В среднем летом 2015 года температура в городах была на 1,5 градуса Цельсия выше, чем в окружающей сельской местности. Городом с самой высокой разницей (4,1 градуса по Цельсию) оказался румынский Клуж-Напока.

​Во всех городах 75 процентов всего населения проживало в районах с температурой как минимум на один градус выше, а в 20 процентах случаев температура была как минимум на два градуса выше. В целом, города с самым высоким уровнем смертности, связанным с температурой, находятся в южной и восточной Европе.

«Это важное исследование. Посадка деревьев в правильном масштабе, в нужных местах и при определенных других условиях, вероятно, приведет к умеренному, но реальному снижению смертности, связанной с жарой, во многих городских районах», – говорит Лоуренс Уэйнрайт, преподаватель Школы предпринимательства и окружающей среды Смита при Оксфордском университете.