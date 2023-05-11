Учёные: искусственное мясо нанесёт больше вреда окружающей среде, чем обычное

Отрасль по выращиванию мяса в лаборатории может иметь огромный углеродный след, заявляют специалисты.

Выращенное в лаборатории мясо уже давно преподносится как способ спасти планету от надвигающегося глобального потепления. Однако новое исследование показывает, что его экологичность не так надежна, как многие считают.

Исследователи обнаружили, что выращенное в лаборатории «культивированное» мясо, которое делают из клеток животных, в 25 раз вреднее, чем обычная говядина.

Конечно, углеродный след от животноводства немаленький: только представьте, сколько воды и корма производится для рогатого скота, сколько деревьев вырубается под фермерские хозяйства, и сколько парниковых газов выделяется в процессе. Несмотря на это, эксперты говорят, что углеродный след выращенного в лаборатории мяса может стать «на несколько порядков выше» по мере роста популярности отрасли.

Новое исследование возглавили ученые с факультета пищевых наук и технологий Калифорнийского университета в Дэвисе. Препринт опубликован на bioRxiv.

«Сейчас все мясные продукты на основе клеток животных производятся в небольших масштабах и с экономическими потерями, однако компании намерены индустриализировать и увеличить производство. Результаты показывают, что воздействие на окружающую среду в таком случае, вероятно, будет на несколько порядков выше, чем от среднестатистического производства говядины при использовании высокоочищенной питательной среды», – пишут исследователи.

Выращенное в лаборатории мясо отличается от растительного «мяса», и второе учёные не затрагивали в своём исследовании. Растительное мясо состоит из веганских ингредиентов и опирается на растительный белок, чтобы имитировать внешний вид и вкус настоящего мяса.

В то же время выращенное в лаборатории, или «культивированное» мясо обычно считается более этичным, чем обычное. Его производство не требует смерти животного, а основывается на образцах его тканей. Этот процесс можно проводить с несколькими типами клеток животных, чтобы получить вкус, близкий к настоящей курятине, свинине или говядине.

Например, при создании культивированной говядины ученые используют стволовые клетки – строительные блоки мышц и других органов. Клетки помещают в чашки Петри с «питательной средой», содержащей питательные вещества, такие как аминокислоты, глюкоза, витамины и неорганические соли. Клетки начинают размножаться, пока из небольшого образца не вырастет целый триллион клеток. Они образуют мышечные клетки, которые сливаются в примитивные мышечные волокна и съедобную ткань. Её уже можно употреблять в пищу. Эксперты считают, что в ближайшие 10 лет выращенное в лаборатории мясо станет более распространенным, превратившись из нишевого эксперимента в обычный продукт в холодильнике.

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Чтобы выйти на рынок, производителям придётся перейти с чашек Петри на огромные и энергоемкие промышленные установки. В своём исследовании учёные оценили энергию, необходимую для всех этапов производства выращенного в лаборатории мяса: от ингредиентов, составляющих среду для выращивания, до энергии для питания лабораторий, и сравнили это с производством обычной говядины.

Они обнаружили, что потенциал глобального потепления от выращенного в лаборатории мяса колеблется от 246 до 1508 кг эквивалента диоксида углерода на килограмм выращенного в лаборатории мяса. Это в 4-25 раз превышает среднее воздействие производства обычной говядины на климат. По словам экспертов, тот же эффект будет при производстве, например, культивированной курятины, свинины или баранины.

При этом исследователи отмечают, что они не учитывали воздействие на окружающую среду увеличения мощностей по производству мяса на основе клеток животных, что может еще больше усугубить влияние отрасли.

«Наши результаты показывают, что мясо на основе клеток животных, вероятно, будет более ресурсоемким, чем большинство привычных систем производства мяса», – пишут исследователи.

Мясо, выращенное в лаборатории, впервые появилось десять лет назад, но отрасль все еще очень молода. Единственная страна в мире, которая разрешила продажу подобного продукта – Сингапур. По данным Good Food Institute, с тех пор отрасль выросла до более чем 150 компаний ( данные на конец 2022 года), и этому способствовали инвестиции в размере 2,6 миллиарда долларов.

Ранее в этом году в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило культивируемое мясо безопасным для употребления в пищу человеком, открыв путь для его продажи в США.