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Углеродный след туризма: как наши путешествия вредят планете

Фото: Unsplash

В 2019 году на него пришлось почти 9% всех антропогенных выбросов на Земле.

Исследователи из Университета Квинсленда под руководством Сунь Янь проанализировали изменение углеродных выбросов от туризма с 2009 по 2019 годы, используя данные GLORIA о путешествиях в 160 странах. Они выяснили, что выбросы увеличиваются на 3,5% в год, вдвое быстрее темпов глобальной экономики.

В 2019 году туризм произвел 5,2 млрд тонн CO2, что составило 8,8% глобальных выбросов парниковых газов. На транспорт пришлось 2,7 млрд тонн, а энергетика и нефтепереработка добавили еще 2,5 млрд тонн. Три четверти выбросов приходятся на 20 стран, причем 39% — на США, Китай и Индию.

Технологические улучшения снижают выбросы лишь на 0,3% ежегодно. Чтобы достичь целей Парижского соглашения, нужно сокращать выбросы на 10% ежегодно до 2050 года.

Ранее сообщалось, что концентрация СО2 в атмосфере Земли достигла тех же значений, что и четыре миллиона лет назад.

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